وزيرة التخطيط تتحدث لـ دوت الخليج:قانون التخطيط العام يخدم بيئة الاستثمار والإصلاح الإدارى فى مصر"فيديو"

/663882/وزيرة-التخطيط-تتحدث-لـ-تحيا-مصرقانون-التخطيط-العام-يخدم-بيئة-الاستثمار-والإصلاح-الإدارى-فى-مصرفيديو

تحدثت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية لموقع دوت الخليج، بشأن موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على قانون التخطيط العام، مؤكدة على أنه سيحق نقلة كبيرة لصالح الاستثمارات الخارجية والأجنبية فى مصر خلال الفترة المقبلة، كما أنه يتكامل مع قانون المالية الموحد الذى يتغلب على إشكاليات الماضى بمنظومة التخطيط فى مصر.

دوت الخليج

وأكد على شكرها تقديرها الكامل لنواب البرلمان الذين ساهموا بشكل فعال فى إنجاز هذا القانون بلجنة الخطة، مشيرا إلى أنه يعكس فلسفة جديدة فى التخطيط بمصر خلال الفترة المقبلة بما يعكس جهود التنمية التى تتم فى الإقتصاد المصرى مشيرا إلى أنه يفتح الباب الحقيقى للشراكة مع القطاع الخاص بأن يكون شريك فى التنمية وأيضا المجتمع المدنى على أن يحقق فلسفة اللامركزية والتقييم لكل الخطط التى يتم تنفيذها فى مصر.

وزيرة التخطيط تتحدث لـ دوت الخليج:قانون التخطيط العام يخدم بيئة الاستثمار والإصلاح الإدارى فى مصر

ولفتت إلى أن قانون التخطيط العام وفق فلسفته الجديد يتماشى مع رؤيى التخطيط الدولى حيث موازنة البرامج والأداء والمتابعة فى التنفيذ مع التقييم حتى لا يتم إهدار المال العام فى مشروعات وهو ما يحقق الاستثمارات الأجنبية بشكل فعال فى الشارع المصرى.

وأكدت أيضا على أن قانون التخطيط العام يؤكد على تحقيق مجموعة من الأهداف منها فكرة المرونة، ودور الوحدات في عملية المناقلات للمشروعات الاستثمارية، مؤكدة أنه ولأول مرة تضخ الدولة كمية كبيرة من الاستثمارات في تنمية البنية الأساسية، والاستثمار في كل جوانب ومناحي الحياة، مشيرة إلى أهمية عملية المتابعة في هذا النطاق وأهمية أن تكون تلك المتابعة ملزمة بقانون.