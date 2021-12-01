أسعار اللحوم وضعف الشبكات ومكافحة التوكتوك والمهرجانات..أبرز الموضوعات الشائكة في البرلمان الأيام الماضية

/663884/أسعار-اللحوم-وضعف-الشبكات-ومكافحة-التوكتوك-والمهرجاناتأبرز-الموضوعات-الشائكة-في-البرلمان-الأيام-الماضية

ناقش مجلس النواب مجموعة من القضايا والقوانين فائقة الأهمية وشديدة الارتباط بأحوال المواطن، حيث انخرط النواب على مدار الأيام الماضية في وقائع ونشاطات مكثفة بالجلسات العامة التي تواصلت منذ بداية الأسبوع، مرورا باجتماعات اللجان النوعية على مدار الساعة، وصولا إلى لقاءات وجولات خارجية وتعليقات هامة في قضايا الشأن العام.

يرصد دوت الخليج تصدي نواب البرلمان، لقضايا كمكافحة الانتشار العشوائي لأغاني المهراجانات التي تخالف الذوق العام، بالإضافة إلى فتح ملف تقنين التوكتوك وإيجاد البدائل المناسبة، وصولا إلى ملف زيادة أسعار اللحوم ومناقشة المسؤولين عن ذلك ومحاولة السعي لتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين.

تقنين التوكتوك

ظل التوكتوك هو الصداع المزمن في رأس المجتمع المصري عبر العقود الطويلة الماضية، وقد نتج عن تلك الظاهرة العديد من حوادث وجرائم القتل والخطف وغيرها، بخلاف تشويه المظهر الحضاري والتسبب في الانسداد المروري، لذا، أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بعد المناقشة على مدار ٤ ساعات تبين لدى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القرار التنظيمى الذى أصدرته وزيرة الصناعة رقم 533 لسنة 2021 جاء كخطوة أولى فى إطار وضع تصور متكامل متسع المحاور لتطبيق مبادرة التقنين و الترخيص و الإحلال و التنظيم و الرقابة لنشاط تسيير درجات التكاتك على مستوى كافة الوحدات المحلية بالجمهورية .

الامر ذاته أكد على فلسفته النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي أوضح أن لقاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مع وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، كان مثمر للغاية.

ونظرا لكون ملف التوكتوك يحوز عددا من الأبعاد التي تتعلق بقلق العاملين عليه من مصير أرزاقهم، فقد أوضح درويش أن المناقشات تضمنت عدد من التوصيات منها أن عملية الإحلال والاستبدال تتم وفق جدول زمنى عبر إجراءات أكثر سهولة ويسر على المواطنين، مؤكدا أهمية تقنين الوضع للتكاتك مع الاستبدال والإحلال بسيارات صديقة للبيئة التى تعمل من خلال الغاز الطبيعى أو الكهرباء، مؤكدا على أن الجميع تضامن مع هذه التوصيات بحيث يتم مواجهة الفوضى مع الحفاظ على مصدر رزق المواطنين.

مكافحة المهرجانات

لم يدخر مجلس النواب مجهودا للارتقاء بالذوق العام، وذلك عبر لجانه المختلفة للثقافة والإعلام والتعليم والدينية وغيرها، وفي المقابل فإن مستجدات خطيرة تفرض نفسها باستمرار على المجتمع المصري، ومنها ذيوع وشيوع أغاني المهرجانات التي لايلتزم من يقومون بتأديتها بالأداب العامة، لذا فقد كشفت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النوابعن توافق اللجنة على منح الضبطة القضائية لنقابة المهن الموسيقية لمواجهة إسفاف المهرجانات.

وقد تصدى نواب البرلمان للأمر بالشرح والتفسير، وليس الرفض الأعمى غير المبرر، حيث قالت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب أن توجه الدولة نحو الإبداع والفن هو توجه حقيقي ومحمود، وأن المراقب علي الفن يكون علي دراية به، لافتة أن الفنان يراقب علي الفنان وليس وزارة العدل والشرطة، لأنه هناك معايير محددة لا يفهمها إلا المتخصصون.

وواصلت في هذا السياق عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن فكرة الضبطية القضائية قرار جيد، مضيفة: اختيار الشخص المعني بالضبطية القضائية يكون بالتنسيق مع وزارة العدل، وأن هذا القرار يعد ثورة وطفرة في الحرية، وأن الدولة تغل اليدين عن التحكم في الإبداع والفن.

أسعار اللحوم

يحافظ أعضاء مجلس النواب على وتيرة من الاشتباك القوي مع الملفات الخدمية والقضايا الجماهيرية، حيث استعرض النائب محمد أحمد عبد القوى، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن استعراض خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق والتعرف على السياسة الاستيرادية للحيوانات الحية، قائلا:" ارتفاع أسعار اللحوم حديث الساعة، خاصة وأن صغار المربيين والذين يمثلون تقريبا 95% من حجم الثروة الحيوانية فى مصر انسحب تقريبا 50% منهم من السوق بسبب الخسائر التي تكبدوها خلال هذه الفترة، كما أن كبار المربيين الطاقة الانتاجية لهم لم تتخطى 40%.

ويقوم أعضاء مجلس النواب بأدوارهم الرقابية في مواجهة المسؤولين على أكمل وجه، حيث شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أمس الثلاثاء برئاسة النائب هشام الحصرى، هجوم عدد من أعضاء مجلس النواب، على مديريات الطب البيطرى، مؤكدين أنه لا يقوم بالدور المنوط بها على مستوى الجمهورية كما أن الوحدات أصبحت مقار غير صالحة للاستعمال.

ضعف الشبكات

شهدت الجلسات العامة على مدار الأيام الماضية، حالة انتقاد لأحد أكثر الظواهر التي تؤرق المصريون في حياتهم، حيث أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن عدم وصول وضعف شبكة الإنترنت والمحمول ووقوع «السيستم» في كثير من مناطق ومحافظات مصر يهدد الحول الرقمي ويعرض تطبيق المنظومة المالية التكنولوجية للضعف.

ونقل النواب شكاوى المواطنين العديدة من أن بعض المناطق تشهد ضعف المحمول وشبكة الإنترنت وبعض المناطق بها مؤسسات للدولة ولا يوجد بها إنترنت قوي ولا شبكة محمول، مع مطالبات مشددة بتقوية شبكات المحمول والإنترنت فائق السرعة وأن تقوم الشركات المسئولة عن ذلك بدورها وإعداد البنية التكنولوجية.