السيسى فى مؤتمره مع رئيس حكومة إسبانيا: موقفنا ثابت تجاه حقوقنا المائية

جدة - نرمين السيد - وجاء نص الكلمة على النحو التالى..

"يُسعدنى أن أرحب بكم والوفد المرافق لكم اليوم ضيوفاً أعزاء خلال زيارتكم الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، والتى تأتى فى إطار حرصنا المُستمر على تبادل الرؤى والتباحُث حول سُبل تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائى بين بلدينا الصديقين فى مُختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك".

"لقد أجريتُ مع دولة رئيس الحكومة الإسبانية مُباحثات مُثمرة وبنّاءة، عكست بوضوح إرادتنا السياسية المُشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر وإسبانيا فى مختلف المجالات، بما يسمح بالاستفادة المثلى من إمكانياتنا لخدمة مصالح البلدين، حيثُ استعرضنا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، فى ضوء علاقات الصداقة التقليدية الوثيقة بين الدولتين. كما أكدنا عزمنا على الانطلاق بالعلاقات بين مصر وإسبانيا إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائى، بحيث تصبح إسبانيا شريكاً رئيسياَ لمصر ونحن نمضى بخطوات ثابتة على طريق التنمية والتقدم".

"وفى هذا الإطار، فقد اتفقت مع السيد سانشيز على أهمية العمل المُشترك نحو زيادة الاستثمارات الإسبانية فى مصر، وضرورة الاستفادة من الفرص الكبيرة التى توفرها المشروعات القومية العملاقة الجارى تنفيذُها فى مُختلف ربوع البلاد، خاصةً فى مجالات النقل والطاقة المتجددة والزراعة وغيرها، وأكدنا على الحاجة لزيادة معدلات التبادل التجارى بين بلدينا، بالتوازى مع العمل على تحقيق التوازن فى الميزان التجارى عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانية".

"ويُسعدنى فى هذا الصدد أن أُشيد بالتعاون المصرى-الإسبانى فى العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية الهامة، وهو تعاون ننتظر أن تتفتح له آفاق جديدة من خلال عقد مُنتدى رجال الأعمال بين مُمثلى القطاع الخاص فى البلدين خلال هذه الزيارة بمشاركة دولة رئيس الحكومة الإسبانية مع السيد رئيس مجلس الوزراء، والذى سيُمثل خطوة بنّاءة على صعيد توثيق الروابط بين القطاع الخاص على الجانبين وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية".

"كما ناقشت مع دولة رئيس الحكومة أيضاً سبل زيادة تدفقات السياحة الإسبانية إلى المقاصد السياحية المصرية، خاصةً فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح والأقصر وأسوان، وأطلعته فى هذا السياق على التدابير الصحية المشددة التى تُطبقها مصر فى تلك المقاصد، ومنها حملة التطعيم الموسعة التى قامت بها الحكومة المصرية للعاملين بالقطاع السياحى باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا".

"وفى هذا السياق، تبادلنا الرؤى حول التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، حيثُ استعرضتُ من جانبى الجهود التى بذلتها الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة للتعامل مع هذه الأزمة، والتى نجحت فيها مصر فى تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس من جانب، وتأمين استمرار النشاط الاقتصادى وتفعيل نظم الحماية الاجتماعية لمُعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لهذه الجائحة من جانب آخر، وهو الأمر الذى مَكن مصر من تحقيق مُعدلات نمو اقتصادى إيجابية فى ظل هذه الظروف الصعبة، والحفاظ على مكتسبات نهج الإصلاح الاقتصادى الذى اتبعناه فى الأعوام الأخيرة".

"ولعلى أنتهز هذه الفرصة لأعرب لدولة رئيس الحكومة عن خالص الشكر والامتنان لتقديم إسبانيا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمصر، فيما يُعد نموذجاً للتضامن بين الدول أمام تداعيات الجائحة، وإسهاماً مقدراً من مملكة إسبانيا الصديقة فى دعم حملة التطعيم المصرية الطموحة والموسعة ضد انتشار فيروس كورونا".

"على جانب آخر، حرصت خلال لقائى بدولة رئيس الحكومة الإسبانية على تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك، حيث أطلعت سيادته على آخر تطورات قضية سد النهضة، مشدداً على موقف مصر الثابت بالتمسك بصون أمنها المائى الآن وفى المستقبل، ومؤكداً على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم قانوناً بين كلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأهمية أن يدفع المجتمع الدولى بهذا الاتجاه ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف".

"كما تبادلت وجهات النظر مع دولة رئيس الحكومة إزاء التطورات فى منطقتنا بشكل عام، وفيما يتعلق بمجمل الموقف الاستراتيجى فى حوض البحر المتوسط وجوارنا الإقليمى المشترك، حيث أكدت على رؤية مصر لأهمية العمل على معالجة بؤر التوتر فى المنطقة من خلال حلول تعيد الاستقرار وتعزز من قدرة الدول على تحقيق طموحات شعوبها فى العيش بأمان وحرية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".

"كما تناولت مباحثاتنا الجهود الدولية لمعالجة آثار ظاهرة تغير المناخ، ونتائج قمة جلاسجو الأخيرة، خاصة فى ظل استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ العام المقبل، حيث أطلعت رئيس الحكومة الإسبانية على رؤيتنا لأهمية قيام الدول المتقدمة بمسئوليتها لدعم الدول النامية فى تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاق باريس، لاسيما ما يتعلق بدعم جهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وتمويل عمل المناخ فى الدول النامية. كما أكدت على اعتزام مصر العمل مع كافة الشركاء خلال الفترة القادمة وصولاً إلى الدورة الـ27 للمؤتمر لضمان خروجها بنتائج متوازنة تصب فى مصلحة عمل المناخ الدولى وتنفيذ أهداف اتفاق باريس".

"ختاماً، اسمحوا لى دولة رئيس الحكومة أن أرحب بكم والوفد المُرافق لكم مجدداً فى القاهرة، وأتطلع لأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق بين البلدين بما يُحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين".