الجيزة: غلق جزئى لشارع النزهة ليومين

جدة - نرمين السيد - وأكدت محافظة الجيزة أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى للموقع المشار اليه لمدة يومان وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر 2021 وحتى صباح يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021 على ان تكون الاعمال ابتداء من الساعة 1 صباحا وحتى 5 صباحا دون تعطيل حركة المرور

وأشارت المحافظة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية.