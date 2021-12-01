وزير القوى العاملة و محافظ الشرقية يفتتحان ملتقى التوظيف الرابع بمعاهد العبور...

إفتتح الأستاذ محمد سعفان وزير القوى العامله والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ملتقى التوظيف الرابع بمعاهد العبور بمدينة بلبيس والمُقام بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالشرقية ومعاهد العبور ، بمشاركة 42 شركة ومنشأه صناعية بالقطاع الخاص لإتاحة ( 8258 ) فرصة عمل للشباب والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص بمرتبات مجزيه ،وذلك في حضور الدكتور عبد الله الدهشان رئيس مجلس إدارة معاهد العبور والأستاذ أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية.

تفقد وزير القوي العاملة ومحافظ الشرقية عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى وتم التأكيد علي متابعة نتائج الملتقى وأوضاع المتقدمين لفرص العمل وتذليل كافة العقبات التي تحول دون حصولهم عليها، وتوفير كل سبل الراحة والمناخ الجيد في العمل للعارضين مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائيه لمواجهة الأمراض والأوبئة.

وقال الوزير أن تنظيم ملتقيات التوظيف تأتي تنفيذا مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لتوفير فرص عمل كريمة ولائقه للشباب ، مؤكدا أن ملف التوظيف من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة ، الذي يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي لأزمة البطالة ، مشيرًا إلى أنه في سبيل ذلك تهتم الوزارة بعقد ملتقيات توظيف على مستوى المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية التشغيل .

ومن جانبه أشار محافظ الشرقية إلي أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف بالقطاع الخاص لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته ولخلق حياة كريمة له ولتحسين مستوى معيشته ، مطالباً الشباب بضرورة تغيير فكره بالعزوف عن العمل بالقطاع الخاص والإستجابة للوظائف المتاحة بكافة المنشآت الصناعية بنطاق دائرة المحافظة.

وجه محافظ الشرقية الشكر لرئيس مجلس إدارة معاهد العبور لمشاركتها المجتمعية الفاعلة والتي تمثلت اليوم في إستضافتها لفاعليات ملتقى التوظيف الرابع بالتعاون مع مديرية القوى العاملة لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة بالإضافة إلى تنظيمها للمؤتمر العلمي للسلامة والصحه المهنية (سلامتك تهمنا ) لتوعية العمال في المنشآت كثيفه العمالة بأهمية ومفهوم السلامة في بيئة العمل وارساء مبادئها كأسلوب حياه .

وأوضح الدكتور عبد الله الدهشان رئيس مجلس إدارة معاهد العبور أن الملتقى الرابع للتوظيف يأتي في إطار إهتمام الدولة بضرورة التوجه نحو توفير فرص عمل للخريجين وخلق فرص عمل حقيقية لمواجهة ظاهرة البطالة المنتشرة بين شبابنا والعمل على زيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة ، لافتاً إلى أن مجلس إدارة المعاهد قد قام بإطلاق منصه إلكترونيه لمساعده الطلاب على الاطلاع علي المواد المقررة عليهم في كافه التخصصات.

بينما أشاد الأستاذ أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بدور محافظ الشرقية في تهيئة الأجواء المناسبة لتنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بالقطاع الخاص للحد من ظاهرة البطالة وتحقيق حياة كريمة لهم ، مشيراً إلى أنه خلال الفتره من ٢٠١٤ حتي ٢٠٢١ تم توفير ١٣١٧٢٤ فرصه عمل بالقطاع الخاص ، بالإضافه إلى توفير ٣٢٩٩ فرصه عمل لذوي الهمم باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع .

وعلى هامش الملتقى قام محافظ الشرقية ورئيس مجلس إدارة معاهد العبور بتفقد عرض مشروعات تطبيقية للخريجين في مختلف تخصصات العلوم والتكنولوجيا .

قدم رئيس مجلس إدارة معاهد العبور دروعا تذكاريه لوزير القوي العامله ومحافظ الشرقية ووكيل مديريه القوي العاملة تقديراً لدور كلاً منهم في توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص.

كما قام محافظ الشرقية بإهداء درع المحافظة لرئيس مجلس إدارة معاهد العبور تقديراً لدوره البارز في مجال التعليم وإستضافته السنويه لملتقيات التوظيف ومؤتمر السلامه والصحة المهنية.