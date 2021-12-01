تجديد حبس المتهمين بحيازة مستحضرات تجميل «مجهولة المصدر» بمصر القديمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم السيدة زينب، اليوم الأربعاء، تجديد حبس صاحب مصنع مستحضرات تجميل وعامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإدارتهما المصنع "بدون تراخيص"وحيازة كميات من المستحضرات الفاسدة، بمنطقة مصر القديمة.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين للوقوف على نشاطهما الإجرامي واستكمال التحقيقات.

كانت مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، نجحت في ضبط صاحب مصنع مستحضرات تجميل - كائن بدائرة القسم- وعامل بذات المصنع بإدارتهما المصنع "بدون ترخيص" واستغلاله في تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميــل باستخـدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة ماركات عالمية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بالمصنع المشار إليه، وعثر بداخله على كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مختلفــة الأنواع، والأدوات المستخدمة فى تصنيعها "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"؛ وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المصنع بدون ترخيص واستغلاله فى تصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.