«التموين» تعلن مواعيد صرف مقررات ديسمبر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح 32 سلعة ضمن المقررات التموينية عن شهر ديسمبر المقبل، منها 4 سلع جديدة من البسكويت، لتصرف على بطاقات التموين اعتبارًا من بعد غد الأربعاء الموافق الأول من ديسمبر .

وأكد علاء فتحي العضو المنتدب للشركة المصرية للجملة التابعة للقابضة الغذائية أنه تم توريد 472 ألف علبة بسكويت متنوع كدفعة أولى للشركة المصرية بخلاف الشركات الأخرى.

أضاف العضو المنتدب للمصرية للجملة أن البسكويت الجديد منتج عالي الجودة من إنتاج مصنع «سايلو فودز» التابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ويتراوح سعر «الباكو»، من جنيه إلى ثلاث جنيهات حسب النوع، لافتا إلى أهميته لحل مشكلة الفكة بين البقال التمويني وبين أصحاب البطاقات.

وأشار إلى أن احتياطى السلع لدى الشركة المصرية للجملة يبلغ 60 ألف طن سكر، و27 ألف طن زيت، 20 ألف طن أرز، بالإضافة إلى 10 آلاف طن مكرونة، وأن باقي السلع يتم توريدها حسب الحاجة.

وقال إنه يتم طرح سلع المنظومة التموينية من خلال 699 مخزن جملة 158 منفذ تجزئة، إضافة إلى فروع مشروع جمعيتي التابعة للشركة وعددها 3100 منفذ، ويبلغ أسطول السيارات بالشركة 138 سيارة بحمولة مختلفة تتراوح من طن إلى 5 أطنان بإجمالي حمولة 912 طنًا علاوة على وجود 62 غرفة تبريد وتجميد بإجمالي طاقة 805 طن.