/663892/متحور-كورونا-الجديد-يدق-ناقوس-الخطر-على-الاقتصاد-العالمي

ترددت مخاوف دولية بشأن تأثير متحور كورونا «أوميكرون» على الاقتصاد العالمي، الذى تم تصنيفه كمتحور «خطير» من قبل منظمة الصحة العالمية.

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ووفقًا لما ذكرته المنظمة فقد حذرت من يزيد أعمارهم عن 60 عاما من السفر باعتبارهم معرضين للإصابة به، وأيضًا المصابين بأمراض السرطان والكبد والسكري وغيرها.

مخاوف دولية من تأثير كورونا على الاقتصاد

هذا وذكرت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، أنها قد تلقت إخطارا من جنوب أفريقيا يفيد بظهور أول حالة من المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، ما أدى إلى فرض عدة دول القيود على السفر لبعض البلدان خوفا من تفشي الفيروس.

كما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الحالة التي ظهرت في جنوب أفريقيا، لم تكن هى الأولى من نوعها، مضيفة:” تم الكشف في وقت مبكر عن وجود المتحور في هولندا، حيث تم التعرف عليه من خلال «عينتين» تم الكشف عنهما في 19 و23 نوفمبر، وهو قبل وجود المتحور في جنوب أفريقيا.

الصحة العالمية تحذر من تباعات المتحور الجديد

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس:” إنه لم يتم الكشف عن الإجابات العديدة، التي تدور حول المتحور الجديد «أوميكرون» عن إمكانية انتقاله من شخص لآخر واللقاحات التي سيتم إنتاجها للقضاء عليه.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا، كان قد خلف عدة تبعات أثرت على الاقتصاد العالمي، حيث أسفر عن صفعة غير متوقعة للاقتصاد العالمي العام الماضي، وهو ما ترتب عليه إلغاء ما يقرب من 200 مليون وظيفة دائمة، وفقا لعدة تقارير ذكرتها منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأشارت عدة تقارير أممية، أنه من الصعب أن تعود حالة الاقتصاد أثناء انتشار جائحة كورونا لما كانت عليه من قبل، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية التي تفرضها البلاد، لتحسين الأوضاع الإقتصادية، عقب حالة الركود العالمية، والتى كان لها تأثير سلبي.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه في أقرب وقت سيتم العمل على إنتاج اللقاحات الفعالة حتى لا يشن المتحور الجديد هجوما اقتصاديا مرة أخرى على البلاد.