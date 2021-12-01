مصر تتقدم بمقترح لإنشاء شبكة المنافسة العربية لمواجهة الممارسات الاحتكارية

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمقترح لإعداد وإنشاء شبكة المنافسة العربية Arab Competition Network (ACN)، لتكون أول شبكة عربية تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل التواصل والتعاون بينهم فيما يتعلق بسياسات وحماية المنافسة، وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية.





وذكر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - فى بيان له اليوم - أن ممتاز استعرض خلال ترأسه الاجتماع السادس عشر لفريق الخبراء العرب فى مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات بالدول العربية- آليات إنشاء شبكة المنافسة العربية، وأهدافها، حيث أكد أنه فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون فى مجال المنافسة بين الدول العربية فقد ارتأى الجهاز ضرورة إدراج آلية تنفيذية تضمن تبادل الخبرات والتجارب حول سياسات المنافسة بالدول العربية، وتقديم الدعم الفنى للدول الأطراف فى مجال التشريعات والسياسات الخاصة بالمنافسة، وهو المقترح الذى لاقى ترحيبا كبيرا من جميع الحاضرين والمشاركين فى اجتماع فريق الخبراء.

كما تضمن المقترح إنشاء موقعا إلكترونيا لتسهيل التواصل بين أجهزة المنافسة العربية يحتوى على الدراسات والأبحاث والدلائل الاسترشادية التى تم إعدادها من قبل أجهزة المنافسة الأعضاء، والكتب والمنشورات الدولية المتعلقة بقوانين وسياسات واقتصاديات المنافسة، وخطط الأحداث والمؤتمرات والمسابقات البحثية المختلفة، وإنشاء مجموعات عمل إلكترونية وإعداد المشاريع البحثية المختلفة فى الموضوعات المتعلقة بحماية المنافسة أبرزها؛ الاتفاقيات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر والاندماجات والاستحواذات والتوعية بسياسات المنافسة والكفاءة المؤسسية لأجهزة المنافسة.

من جانبه، أكد ممتاز على أن إنشاء شبكة المنافسة العربية تأتى فى إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية وتعزيز التنسيق بينهم فى مجال المنافسة من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينهم وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التى تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها، وذلك فى إطار السعى لخلق مناخ إيجابى للتكامل والاندماج الاقتصادى ومن خلال تعظيم الاستفادة من تطبيق سياسات المنافسة فى الدول العربية والعمل على موائمة التشريعات بين الدول الأعضاء، خاصة مع أهمية سياسات المنافسة فى تطوير وتنمية التبادل التجارى كونها عنصرا أساسيا فى خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وفى إطار السعى نحو الوصول للتكامل الاقتصادى العربى.

وأضاف، أن المقترح بإنشاء الشبكة تضمن اجتماع أعضاءها بشكل سنوى خلال "اجتماع المنافسة العربية" ويتم استضافتها سنويا من قبل الدول الأعضاء؛ وذلك لمناقشة أبرز الموضوعات والتحديات التى تواجهها أجهزة المنافسة العربية بشكل عام أو بشكل خاص، كما يمكن للشبكة أن تعقد مؤتمرات وأنشطة دورية لدعم وتحفيز نشر سياسة المنافسة، فضلا عن إعداد برامج ومسابقات بحثية حول مختلف الموضوعات المتعلقة بالمنافسة، ووضع خطط عمل سنوية.