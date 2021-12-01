وزير العدل يفتتح محكمة بنى عبيد بالدقهلية غدا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن وزارة العدل أن المستشار عمر مروان أصدر القرار بإنشاء محكمة بنى عبيد، على أن تتبع محكمة شمال المنصورة الابتدائية، وتحدد اختصاص المحكمة بنظر قضايا المدنى الجزئى والجنح وقضايا الأسرة بدائرة ومركز ومدينة بنى عبيد، وأن يكون مقرها بمدينة بنى عبيد بالدقهلية.

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