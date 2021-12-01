جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه فى إطار متابعة مخرجات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة، والمنتشرة فى ‏العديد من أنحاء الجمهورية، فانه بدأ من يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 تحسن مؤشر ‏جودة الهواء، مما سوف يؤدى الى تحسن تدريجى فى العوامل الجوية، وذلك عقب إنخفاض فى المؤشر استمر على مدار اليومين الماضيين نتيجة ‏الإستقرار الشديد فى الأحوال الجوية، والتهوية الرأسية المنخفضة التى ساعدت على تركيز ‏الملوثات من المصادر المحلية.





‏وقد جاء التحسن فى مؤشر جودة الهواء نتيجة تحسن التهوية الرأسية مع اعتدال سرعة الرياح ‏التى ساعدت على تشتت الملوثات.‏ ووفقا لمنظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، فأنه من المتوقع أن تستمر العوامل الجوية الجيدة التى تساعد على ‏تشتت الملوثات على مدار الثلاثة أيام القادمة مما سيكون لها تأثير إيجابى على ‏مؤشر جودة الهواء. وقد وجهت وزيرة البيئة بتكثيف مرور كافة ‏محاور التفتيش منذ الصباح الباكر للتحرك وفقا لتقارير الإنذار المبكر التى تساعد فى تحديد ‏المناطق الأكثر تأثيرًا على هواء القاهرة الكبرى طبقًا لمصادر الكتل الهوائية ومؤشرات ‏التهوية لتفادى أى تأثيرات سلبية على جودة الهواء، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ خطة عمل تخفيف ملوثات الهواء، من خلال العمل على تخفيف الأحمال فى بعض المنشآت الكبرى فى فترات السكون و التهوية السيئة، مع إعداد تقارير فنية عن المنشآت الصناعية بمناطق جنوب القاهرة والعبور وبدر ‏والعاشر من رمضان، إضافة لتفقد الوضع البيئى للمقالب العشوائية لضمان ضبط أداؤها ‏البيئى.‏ الجدير بالذكر أنه خلال فصلى الخريف والشتاء من كل عام تتعرض القاهرة الكبرى والدلتا ‏لنوبات من تلوث الهواء حيث يساعد المناخ على زيادة تركيز الجسيمات العالقة فى الهواء، ‏مع حركة الرياح البطيئة نسبيًا بالإضافة إلى تكرار ظاهرة الإنعكاس الحرارى وخاصة أثناء ‏فترات الليل مما يؤدى إلى تراكم الملوثات لتصل أحيانا إلى تركيزات مرتفعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيئة: التحسن التدريجى فى العوامل الجوية سيؤدى لتحسن جودة الهواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.