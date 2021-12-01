التوقيع على إعلان مشترك بشأن التعاون المالى بين مصر وأسبانيا

جدة - نرمين السيد - ويأتى الإعلان المشترك بشأن التعاون المالى، الذى تم التوصل إليه فى إطار رغبة الجانبين فى توطيد وتكثيف العلاقات الوثيقة والودية القائمة بين البلدين، والاستعداد لتسهيل التجارة والاستثمار الثنائى، فضلا عن الاستعداد لتطوير وتوسيع وتعميق التعاون الناجح بين البلدين.

وتضمن نطاق الإعلان المشترك بشأن التعاون المالى العمل على تعزيز ودعم وتسهيل تمويل المشروعات ذات الاهتمام المشترك، التى تسهم فى النمو الاقتصادى لجمهورية مصر العربية وتعزز الحضور المتزايد للتكنولوجيا الإسبانية.

كما اشتمل الإعلان المشترك بشأن التعاون المالى على عدد من طرق التعاون المالى بين الحكومتين، من أبرزها استعداد الحكومة الإسبانية اتاحة مبلغ 400 مليون يورو لتمويل المشروعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى قطاع معالجة المياه والصرف الصحى، والنقل، بما فى ذلك السكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية، فى شكل ائتمانات ميسرة لتمويل توريد السلع والخدمات الإسبانية للمشروعات الحكومية والعامة المنفذة فى مصر من قبل الشركات الإسبانية، وكذا منح للمساعدات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات التى تنفذها الشركات الإسبانية.

كما تم التوقيع على إعلان مشترك بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة التجارة الإسبانية، بهدف تدشين مجلس الأعمال المصرى الإسبانى، ودعم التعاون المشترك فى المجالات التجارية والاقتصادية.

ووقع الاتفاقية نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وزيانا مينديز، وزيرة التجارة الإسبانية.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: إن التوقيع على الإعلان المشترك اليوم يأتى إدراكا للعلاقات طويلة الأمد بين مصر وإسبانيا، واقتناعا منهما بالحاجة إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين من أجل تسهيل تنمية التكامل الاقتصادى.

وأشارت إلى أن الإعلان يستهدف دعم وتنمية التبادل التجارى والاستثمارات والمشاريع المشتركة، إيمانا بأن مثل هذا التعاون المعزز فى المجالات الرئيسية من شأنه أن يخدم المصالح المشتركة ويسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لشعبى البلدين، كما أن مصر تتطلع من خلال الإعلان المشترك إلى تعاون مثمر وطويل الأمد بين القطاع الخاص فى البلدين.

وأوضحت الوزيرة أن الإعلان المشترك يأتى فى إطار تأكيد التزام الجانبين المتجدد بدعم إنشاء "مجلس الأعمال المصرى الإسبانى" الذى وافق وزير التجارة والصناعة المصرى، وغرفة التجارة الإسبانية، واتحاد منظمات الأعمال الإسبانى على إنشائه فى فبراير 2015.

وأشارت إلى أن المجلس المزمع تدشينه سيمثل رواد الأعمال وجمعيات الأعمال، كما سيساعد فى الحفاظ على العلاقات التاريخية والصداقة بين الشركات من مصر وإسبانيا، وتسهيل أنشطة التواصل من خلال الفعاليات البارزة التى يمكن أن تجمع القطاعين الخاص المصرى والإسبانى معا.

كما أكدت أن مجلس الأعمال المصرى الإسبانى المشترك سيكون بمثابة منتدى مفيد لمناقشة قضايا مجتمع الأعمال، وتوصيات السياسة الاقتصادية، وتسهيل الاستثمارات الجديدة، وتذليل معوقات الاستثمار، وتعزيز التفاهم بين القطاع الخاص فى البلدين.

ووفقا لنص الإعلان المشترك سيتم تسهيل بعثات رجال الأعمال وتبادل الخبرات، بما فى ذلك تنظيم زيارات استكشافية لدراسة الأسواق بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات الثنائية وتدفق رؤوس الأموال والسلع والخدمات بين البلدين بما يتوافق مع القوانين واللوائح الداخلية لكل منهما.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافى بين وزارة الثقافة فى جمهورية مصر العربية، ووزارة الثقافة والرياضة فى ممكلة إسبانيا، استنادا إلى اتفاقية التعاون الثقافى بين البلدين الموقعة فى عام 1967، واقتناعا منهما بأن التعاون الثقافى يمكن أن يسهم بصورة فعالة فى تعزيز أواصر التفاهم المتبادل ين شعبى البلدين.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسفير الإسبانى لدى القاهرة.

وتضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على تبادل الزيارات على المستوى الوزارى، وذلك لتعزيز كل من الحوار وتنفيذ التبادل الثقافى بينهما، وأن يتم تشجيع تبادل زيارات كل من صانعى السياسات فى المجالات الثقافية والفنية والإداريين وممثلى الهيئات الحكومية ذات الصلة، والمنظمات الأخرى فى مجال الثقافة بهدف تبادل الخبرات، كما تم الاتفاق على تشجيع وتسهيل مشاركة الفنانين والفرق الفنية فى المهرجانات والفعاليات الدولية، والمعارض الفنية، والأنشطة الثقافية الأخرى التى تقام فى البلدين.

كما تضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على تشجيع تبادل المواد والمعلومات حول المكتبات، والمتاحف، ودور النشر، والمؤسسات الثقافية الأخرى، وحماية حقوق المؤلف والحقوق الأخرى فى جميع المجالات من خلال وكالاتهم المختصة وفقا لقوانينهم الوطنية، كما تم الاتفاق على تطوير التعاون بين الجانبين فى مجال السينما والأعمال السمعية والبصرية، وذلك من خلال تبادل الخبرات الأكاديمية، وتشجيع الإنتاج السينمائى المشترك، والأعمال السمعية والبصرية ذات الصلة، إلى جانب العمل على محاربة القرصنة فى مجال الإنتاج السينمائى.

كما اتفق الجانبان على دعم التعاون فى مجالات الموسيقى، والمسرح، ومسرح العرائس، والفنون الشعبية، من خلال تبادل العروض الفنية، وورش العمل، والدورات التدريبية.

واشتملت مذكرة التفاهم أيضا على التعاون فى مجال ثقافة الطفل، من خلال تبادل المشاركة فى المؤتمرات، والمنتديات، والندوات، ومعارض كتب الأطفال، والمهرجانات والفعاليات التى تقام فى البلدين.

وتضمنت مذكرة التفاهم فى مجال التعاون الثقافى بين البلدين كذلك تشجيع التعاون بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية والمكتبة القومية وهيئة الأرشيف القومى بمملكة إسبانيا، كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجالات الفنون التشكيلية، والرسم، والنحت، والجرافيك، والتصوير الفوتوغرافى.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الرياضة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للرياضة بمملكة إسبانيا، والتى بموجبها تم الاتفاق على تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين فى مجال الرياضة، باعتبار أن الأنشطة الرياضية تشكل أساسا متينا لتقوية أواصر الصداقة والتفاهم المشترك.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسفير الإسبانى لدى القاهرة.

ويشمل نطاق مذكرة التفاهم للتعاون فى مجال الرياضة تعزيز تبادل الخبرات فى هذا المجال كأولوية فى التعاون المؤسسى، والعلوم والتكنولوجيا المطبقة على الرياضة، والطب الرياضى، ومكافحة المنشطات، بالإضافة إلى الرعاية الرياضية، وتنظيم الأحداث الرياضية، وتدريب المتخصصين والإداريين الرياضيين، فضلا عن التعاون فى مجال برامج تدعيم وتشجيع رياضة ذوى الهمم، وحماية الشباب الممارسين للرياضة، ورياضة المرأة.

وفى ضوء ذلك، سيتم العمل على تبادل المعلومات والخبرات فى هذه المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما فى تخطيط وبناء المنشآت الرياضية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات من خلال المجلات الدورية والمنشورات ذات الصلة بالقضايا الرياضية، وتوفير المعلومات بشأن الندوات والمؤتمرات والاجتماعات التى يمكن عقدها فى كلا البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات بالطريقة التى سيتم تحديدها فى مجالات التخطيط الرياضى، والتشريعات الرياضية، والطب الرياضى.

كما تتضمن مذكرة التفاهم دعم الأنشطة المتعلقة بالرياضة للجميع والرياضة المحلية، وتوجيه هذه الأنشطة من خلال الهيئات المتخصصة، بالإضافة إلى دعم تبادل الأنشطة من خلال الاتحادات الرياضية الوطنية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم العمل على تبادل المتخصصين والفنيين والخبراء بهدف التدريب المشترك، كما سيتم مشاركة الوفود الرياضية من كلا البلدين فى المنافسات والأنشطة الرياضية، التى سيتم تنظيمها فى البلدين.