أعلنت محافظة الجيزة عن استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءه طبقة الايبوكسى الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى فى اطار استعدادات المحافظة لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.
وأكدت المحافظة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبرى الجيزة المعدنى تحديداً المنزل المؤدى لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية واحدة لمدة 3 أيام ابتدء من الساعة 12 صباح يوم الجمعه الموافق 3/12/2021 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 5/12/2021 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة وسيتم الغلق الجزئى بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.
ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة كلا من رئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة انجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.
وأشارت المحافظة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى بمنزل شارع مراد 3 أيام لاستكمال الصيانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.