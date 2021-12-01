غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى بمنزل شارع مراد 3 أيام لاستكمال الصيانة

أعلنت محافظة الجيزة عن استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءه طبقة الايبوكسى الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى فى اطار استعدادات المحافظة لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وأكدت المحافظة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبرى الجيزة المعدنى تحديداً المنزل المؤدى لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية واحدة لمدة 3 أيام ابتدء من الساعة 12 صباح يوم الجمعه الموافق 3/12/2021 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 5/12/2021 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة وسيتم الغلق الجزئى بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة كلا من رئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة انجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

وأشارت المحافظة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية.