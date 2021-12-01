دبابة بالحجم الطبيعى.. "كى ثاندر" الكورية تخطف الأنظار فى إيديكس 2021.. صور

جذب الجناح الكورى اهتمام زوار المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايديكس 2021، حيث عرضت شركة "هانوا" الكورية دبابة حقيقية بالحجم الطبيعى وهى الدبابة "كى ثاندر"، المتطورة. دبابة هانوا وقال يون هو جين ، مدير المعارض فى قسم الصادرات الدفاعية بهيئة صناعة الدفاع الكورية إن شركة "هانوا" الكورية للصناعات العسكرية والدفاعية جلبت الدبابة إلى المعرض، لإتاحة فرص تعميق التعاون المشترك فى ضوء إمكانيات الشركة التكنولوجية والتصنيعية الحديثة. دبابة هانوا 2 وقال إن من بين الشركات الكورية الأخرى، شركة بونسانج للذخيرة ، وشركات أخرى مصنعة للدبابات مشيرا إلى مشاركة 10 شركات صغيرة ومتوسطة لعرض منتجات لها علاقة بالرؤية الليلية والتخفى والامن السيبرانى. هانوا فى ايديكس هانوا

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