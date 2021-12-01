انت الان تتابع تفاصيل خبر تطبيق MOP Stations المطور من وزارة البترول (المميزات وطريقة الإستخدام) والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021 عن تقديم تطبيق MOP Stations من شأنه تسهيل وتيسير وصول السائقين ومالكين السيارات لأقرب محطة لتمويل المركبات بالغاز الطبيعي فضلاً عن مراكز التحويل، حيث أن آلية التطبيق تحدد جهة ومكان المواطن ثم إظهار أقرب محطة له من خلال قياس أقرب مسافة يمكنه الوصول إليها، كما أنها توضح له الخدمات التي تتيحها المحطة، كل ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة من الوزارة ورغبتها المستمرة في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات والاستفادة من استخدام الغاز الطبيعي للمركبات.

خطوات استخدام تطبيق MOP Stations

تم تطوير تطبيق MOP Stations من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية في الفترة الأخيرة كي يحتوي على كافة المحطات التي توفر كافة أنواع الوقود التي يتم طرحها لمالكي وسائقي السيارات لدى السوق المحلية إلى جانب المحطات التي توفر الخدمات التي تحتاجها السيارات من خدمات صناعة وتزييت وغيرها.

ونود التنويه بأنه يمكن لكافة الراغبين تحميل التطبيق على الهواتف التي تدعم نظام الأندرويد والآيفون، وإليكم خطوات استخدام التطبيق كما أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية:

قم بتحميل تطبيق MOP Stations على هاتفك المحمول من جوجل بلاي أو جوجل ستور.

بعد فتح التطبيق، سيطلب منك إذن التعرف على موقعك الجغرافي، والذي سيعمل بتقنية «GPS».

والآن سيوضح لك التطبيق أقرب موقع سواء لمحطة التمويل الغاز الطبيعي أو موقع مركز الصيانة والتحويل، وبالتأكيد سترتب المحطات عر التطبيق من الأقرب إلى الأبعد.

وبعد النقر على أقرب محطة؛ سيعرض لك التطبيق تلقائيًا طريقة الوصول لها ، وتفاصيل أخرى بشأن الوقت والمسافة اللازمة للوصول إليها، فضلًا عن رقم هاتف وعنوان المحطة.

وبعد الانتهاء سيظهر لك البرنامج ما إن كان بإمكانك تقييم التطبيق.

وزارة البترول والثروة المعدنية توضح آلية عمل تطبيق MOP Stations

كما وضحت وزرة البترول والثروة المعدنية أهداف استخدام تطبيق MOP Stations: