النائب محمد عزمى يكشف لـ دوت الخليج كواليس مناقشة إسكان النواب لمقترح المجلس الأعلى لسلامة النقل

/663886/النائب-محمد-عزمى-يكشف-لـ-تحيا-مصر-كواليس-مناقشة-إسكان-النواب-لمقترح-المجلس-الأعلى-لسلامة-النقل

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اجتماع ممثلي الحكومة بلجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ كان مثمر للغاية.

دوت الخليج

ولفت إلى أن الاجتماع شهد مناقشة اقتراح برغبة المقدم منه ومن النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ، حول إنشاء المجلس الأعلي لسلامة النقل. وأضاف عزمي في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن فكرة إنشاء المجلس الأعلي لسلامة النقل ليس كيان جديد، وأن هناك مجموعة من الإدرات داخل الوزارات المختلفة والهيئات التي تعمل علي نقل الأفراد أو البضائع فضلا عن النقل البري والبحري والجوي، لافتا أن المجلس سيضم منطومة النقل بأكملها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه سيكون هناك معايير السلامة الدولية وستكون مناسبة للتطور الذي نشهده حاليا من طرق وكباري، لافتا إن أهمية المجلس تكمن في تحقيق السلامة الدولية وعمل استراتيجية واضحة لسلامة النقل علي مختلف الوسائل، مضيفا: مصر تصدر مختلف المنتجات سواء عن طريق النقل بالأنابيب أو عن طريق شبكات متطورة للكهرباء، وسيعمل المجلس علي تنمية قطاع النقل الذي تنشهده الجمهورية.