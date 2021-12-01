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اكتشاف حوض أثرى أسفل معهد أزهرى بقرية فى قنا

وقال الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية، إنه أثناء قيام العمال بالحفر في معهد أزهري بقرية قصير بخانس وذلك لأعمال التطوير وجد العمال حوضا كبيرا يشتبه في أثريته.

وأوضح الشعيني، أن الوحدة المحلية بلغت الآثار، وتبين أن الحوض أثرى، وتم رفعه بواسطتهم، كما أنه جاري اتخاذ اللازم.

على جانب أخر قال عبدالحكيم : “أنه يعمل في صناعة البلية منذ 37 عاما كل عام أبد في بيعها للمواطنين في فصل الشتاء من منتصف شهر نوفمبر لافتا أن يتعامل مع أكل العيش بكل حب نظر لحب الزبائن له وهزارهم الدائم معه مشيرا أنه يوميا الزبائن تقوم بعمل فديوهات معه نوع من الهزار والضحك لافتا أن ربنا مع الغلابة ونص الزباين بتاكل ببلاش واللي فيها لله متغرقش “.

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وأضاف خلال حديثه لموقع دوت الخليج: “البليلة تصنع أساسا من القمح وهو عبارة عن ألياف مغذية ويسهل الهضم، ويضاف إليها اللبن المغلي يكون غالبا جاموسى وأحيانا خليط، وكذلك سكر ناعم ليكون سهل الذوبان، ويضاف عليها مكسرات مثل الفول السوداني والبندق والكاجو، والجوز الهندي العريض، ويضاف إليها سمنة بلدي حسب رغبة الزبون”.

وأضاف أن الأسعار لدينا متفاوتة لإرضاء كل الزبائن يبدأ الطبق من سعر 3 جنيهات إلى 7 جنيها للطبق المخصوص.

شاب بقنا مصاب بعجز نصفي ويطالب الرئيس السيسي بانقاذه

على جانب أخر قال أسماعيل عبدالباقي لموقع دوت الخليج أنه منذ أصابته وهو لا يتحرك من سريره يا نائم أو يتابع أحداث السوشيل ميدا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى لافتا أن عندما ذهب الي طبيب بمحافظة الأقصر بعد كشفه علي حالته أكد انه يحتاج الي جهاز بسعر باهظ مشيرا الي أنه لا يسطتع شراء الجهاز لظروف المادية التى لاتسمح مضيفا أن فترة عمله في الشيخ زايد كان يساعد والده في احتياجات البيت

وقال عبدالباقي ، إنه يعتمد على ما يقدمه أهل الخير له ولأسرته ولا يستطيع العمل بعد أصابته بالشلل وأصبح طريح الفراش، مناشدا الرئيس السيسي بعمل العملية له مثلا باقي الحالات التى تبنها الرئيس والتى دائما يشاهدها علي مواقع التواصل الإجتماعي .