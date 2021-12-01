/663888/ضمن-حياة-كريمة--محافظ-قنا-يتفقد-إنشاءات 6-محطات-صرف-صحي-بدشنا

أجري اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة تفقدية علي عدد من مشروعات الصرف الصحى بقرى مركز دشنا والتى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ ودفع عجلة العمل وتذليل أى تحديات من شأنها أن تعوق سير العمل، رافقه النائب أسامه الهوارى عضو مجلس الشيوخ والعميد احمد عوض المستشار العسكرى للمحافظة والمهندس عبده صالح رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة و جمال عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ومسئولى الشركات المنفذة لتلك المشروعات ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

إستهل محافظ قنا جولته بتفقد مشروع الصرف الصحى بقرية فاو بحرى والذى يضم محطة رفع وشبكات إنحدار بطول ١٥ كم وخط طرد بطول ٥ كم بنسبة تنفيذ إجمالى الأعمال بالمشروع وصلت إلى ٣٠٪؜ ، وتابع الداودى الجولة بتفقد مشروع الصرف الصحى بقرية نجع سعيد ويشمل محطة رفع وشبكة انحدار بطول ٢١ كم وخط طرد بطول ١.٥ كم بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت ٩١٪؜ ، كما تفقد سيادته مشروع الصرف الصحى بقرية الشيخ على ويتكون من محطة رفع وشبكات انحدار بطول ١٦ كم و خط طرد بطول ٥ كم وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية ٨٥٪؜ .

ضمن حياة كريمة .. محافظ قنا يتفقد إنشاءات 6 محطات صرف صحي بدشنا

كما تضمنت الجولة المرور على مشروع الصرف الصحى بقرية فاو غرب والذى يضم محطة رفع وشبكات انحدار بطول ٧ كم وخط طرد بطول ١.٥ كم بنسبة تنفيذ اجمالية بلغت ٨٠٪؜ ، واستكمل الداودى جولته بتفقد مشروع الصرف الصحى بقريتىّ أبومناع بحرى وأبومناع غرب الذى يضم محطة رفع وشبكات انحدار بطول ٣٨ كم ، وخط طرد بطول ٧ كم، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمحطة الرفع بالكامل، وكذا تم الإنتهاء من خط الطرد بينما تم تنفيذ ٨٠٪؜ من شبكات الانحدار ، وتابع محافظ قنا مشروع صرف صحى قرية أبومناع شرق والذي يضم محطة رفع وشبكات انحدار بطول ٢٦.٥ كم و خط طرد بطول ٥ كم بنسبة تنفيذ لإجمالى الأعمال بلغت ٩٥٪؜ .

ضمن حياة كريمة .. محافظ قنا يتفقد إنشاءات 6 محطات صرف صحي بدشنا

ومن جانبه شدد الداودي خلال الجولة على مسئولى الشركات المنفذة لمشروعات الصرف الصحى بمركز دشنا بضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مؤكدا أن تلك المشروعات سوف تدخل الخدمة بشكل متتالى خلال الأشهر المقبلة، موجها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمواقع المختلفة للحفاظ عليهم وحمايتهم من احتمالية التعرض للخطر أثناء العمل، مؤكدا أن جميع القرى التابعة لمركز دشنا تشهد تنفيذ مشروعات صرف صحى ضمن مبادرة حياة كريمة تخدم أكثر من ٣٠٠ الف مواطن .