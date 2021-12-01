النائب الحسينى جلال لـ دوت الخليج: لا نستطيع أن نغفل دور التوكتوك كمصدر رزق للمواطنين البسطاء

/663893/النائب-الحسينى-جلال-لـ-تحيا-مصر-لا-نستطيع-أن-نغفل-دور-التوكتوك-كمصدر-رزق-للمواطنين-البسطاء

قال النائب الحسيني جلال، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اجتماع لجنة الإدارة المحلية المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني وبحضور وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، وذلك لمناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك).

دوت الخليج

النائب الحسيني جلال: التوك توك تسبب في وجود جرائم داخل المجتمع المصري

وأضاف النائب الحسيني جلال، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الاجتماع شهد أيضا مناقشات كثيرة، كما تم استعراض مخاطر التوك توك في المرحلة الماضية وأن التوك توك تسبب في وجود جرائم داخل المجتمع المصري، مضيفا: ولكننا لا ننكر أن له دور مهم في حل أزمة المواصلات، بالإضافة إلي توفير فرص عمل للشباب.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب الحسيني جلال:” لانستطيع أن نغفل قطاع كبير من المواطنين البسطاء الذين يعملون سائيقين للتكاتك، لافتا أن قرار استبدال التوك توك بسيارات الميني فان سيساعد علي حل تلك الأزمة، مضيفا: طالبنا الحكومة بتخفيض قيمة التراخيص الخاصة بالتوك توك.