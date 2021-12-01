/663894/قالي-لو-راجل-اطلع-لي-بره-مشاجرة-بين-موظف-خدمة-عملاء-اتصالات-ومواطن

شهد فرع من فروع شركة الاتصالات بالجيزة، اليوم الأربعاء، اتهام مواطن موظف في خدمة العملاء بالتعامل غير اللائق معه، حيث نشبت مشاجرة بينهما في فرع أوسيم، وعلى الفور تم إبلاغ رجال الشرطة التي حضرت وألقت القبض على الاثنين وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة، وتعمد إهانته وضربه فيما اتهم الموظف المواطن بضربه واستدراجه إلى خارج الفرع: «قاله لو راجل اطلع لي بره»، وانا هعرفك مقامك.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مشاجرة بين موظف خدمة عملاء اتصالات ومواطن

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس قسم شرطة أوسيم، إخطارا بوجود مشاجرة بين مواطن وموظف في خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات، حيث تبادل الاتهامات الشخصان وتم اقتيادهما إلي قسم الشرطة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي سياق آخر «أنا بقالى 3 سنين بتبهدل وبتضرب».. بهذة الكلمات شهدت منظقة دهب واقعة مفزعة، استغاثه وتعرض للعنف سيدة تدعى ميا حجاب، من الاعتداءات المتكررة عليها وعلى والدتها من قبل زوجها، والاستيلاء على منزلها ومكان إقامتها في دهب.

إنستجرام

وأوضحت «ميا» عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، «أنا بقالى 3 سنين عايشة المعاناة دي بتبهدل وبتضرب وبيعتدى عليا من الشخص ومهنته محامي وزوجته ومامته وأخوه ومش عارفة أجيب حقى منهم أنا تعبت وجبت أخري، أنا معايا حكم محكمة نويبع بتاريخ (2021) بتمكينى من شقتى اللى متاخدة غصب منى، وغير كدة مش ساكت بردو».

تم تهديدى بالقتل

وقالت: «مش عارفة أخد حقي ولا أتمكن من الشقة والمرة اللى حاولت فيها أروح شقتى حصل فيا اللى فى الصور دة، أنا دلوقتى المفروض قاعدة فى الشارع ومش عارفة أروح شقتى لأنه تم تهديدى بالقتل قبل كدة ومأجر بلطجية بيتعدوا عليا وبيتعاطي المخدرات، الشابو».

تدمير شقتها بالكامل

ونشرت «ميا»، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عدة صور لإصابات في وجهها ويدها، إضافة إلي تدمير شقتها بالكامل، واستغاثت السيدة بوزارة الداخلية والنيابة العامة لإنقاذها من الاعتداءات المتكررة من زوجها وأهله.