النائب ياسر عمر يتحدث لـ دوت الخليج عن مناقشات الحساب الختامى لقرض تنمية الصعيد

/663897/النائب-ياسر-عمر-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-مناقشات-الحساب-الختامى-لقرض-تنمية-الصعيد

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ملخص اجتماع لجنة الخطو والموازنة اليوم، كان يبحث الحساب الختامي المالي للعام المالي 2020- 2021 لوزارة التنمية المحلية، و كذلك مناقشة برنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا والذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار.

دوت الخليج

النائب ياسر عمر يكشف تفاصيل مناقشات الحساب الختامى لقرض تنمية الصعيد

وأضاف عمر، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الهدف من المناقشة هو الاستفادة من القرض، لافتا أنه هناك بعض الملاحظات التي تمت مناقشتها أثتاء اجتماع اللجنة، ومن أهم هذه الملاحظات منظومة الـ"جي أي إس" لاختلاف تكلفتها في محافظتي سوهاج وقنا عن باقي محافظات الجمهورية.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: وجدنا بعض وسائل النقل والانتقال تم شرائها بمبالغ كبيرة لذلك طالبنا بالحصول علي بيانتها لمعرفة هذه الوسائل وما هي مواصفاتها، ومعرفة هل عملية الشراء تمت بموافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي .

وعقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فخري الفقي، لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للموازنة ومشروع قانون التخطيط العام للدولة.

كما ناقشت اللجنة، حساب ختامي موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2020/2021، وكذلك مناقشة برنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا