/663899/أفشة-نحن-منتخب-مصر-ولا-نتأثر-بغياب-المحترفين

تحدث محمد مجدي أفشة صانع ألعاب منتخب مصر، عقب الفوز على لبنان في أول المباريات دور المجموعات بكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أفشة في تصريحات تليفزيونة: "مكسب مباراة لبنان هام في بداية البطولة أمام فرق قوية ومميزه".

وأضاف: " جميع المباريات صعبة وكل فريق له أسلوب مختلف ونسعى للفوز دائما، نحن منتخب مصر ولن نتأثر بغيابات اللاعبين المحترفين، وأي شخص يرتدي قميص منتخب مصر عليه تحمل مسئوليته".

نتيجة مباراة مصر ولبنان

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره لبنان بنتيجة 1/0، على ملعب "الثمامه"، ضمن أول مباراة بدور المجموعات بكأس العرب.

وشهد الشوط الثاني استمرارا لتألق الحارس مصطفى مطر، وقام بإبعاد أكثر من كرة من أحمد رفعت ومحمد شريف، حتى حصل أحمد فتوح على ركلة جزاء بمهارة فردية ليحرز محمد مجدي أفشة هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 71.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة الثالثة متساوياً مع منتخب الجزائر الذي يتصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف بعد فوزه على السودان برباعية نظيفة.

قام كيروش بدخول أحمد رفعت و مهند لاشين وأحمد زيزو وعمر كمال وأسامة فيصل وأيمن أشرف بدلاً من مصطفى فتحي وحمدي فتحي ومروان حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة .

وشهدت احداث الشوط الأول بين المنتخب المصري ولبنان، بسيطرة تامة من قبل الفراعنة على أحداث المباراة، ولكن بدون أهداف.

وتواجد حارس مرمى لبنان في المباراة بكل قوة بجانب الخط الدفاعي، بعد نجاحهم في التصدي للعديد من الكرات في المباراة.

وتلقى أكرم توفيق الظهير الأيمن للفراعنة على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من النصف الأول من اللقاء، بعد تدخل قوى على مدافع لبنان.

ويجمع لقاء اليوم بين المنتخب المصري واللبناني، في لقاء الجولة الاولى من المجموعة الرابعة بدور المجموعات، ببطولة كأس العرب 2021، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.

تشكيل مصر أمام لبنان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – محمود الونش – أحمد حجازي – أحمد فتوح.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: مصطفى فتحي – محمد شريف – مروان حمدي.

وعلى مقاعد البدلاء أحمد ياسين - عمر كمال - مروان داود - أحمد رفعت - أحمد سيد "زيزو" - أيمن أشرف - محمد صبحي - مهند لاشين - محمد عبد المنعم - أسامة فيصل - حسين فيصل - محمود جاد .

تاريخ مواجهات المنتخبين

ويمتلك الفراعنة تفوقا تاريخيا كبيرا على منافسه اللبناني حيث سبق أن تقابلا فى 6 مناسبات نجح المنتخب المصري في حسم 5 منها لصالحه مقابل تعادل وحيد ولم يتلق أى خسارة، وسجل 16 هدفا وتلقت شباكه هدفا وحيدا. وكانت بداية مواجهات الفراعنة مع لبنان فى عام 1961 بدورة الألعاب العربية التي استضافتها مدينة الدار البيضاء المغربية وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر برباعية نظيفة، وكانت المواجهة الثانية فى دورة ألعاب البحر المتوسط التي استضافتها مدينة نابولي الإيطالية 1963 وانتهت المباراة بفوز مصر بثنائية نظيفة حيث يعد فوزًا اعتباريًا للفراعنة بعد انسحاب لبنان بعد تلقيه ثلاث هزائم.

مصر الأفضل في تاريخ المواجهات وفي عام 1974 التقي المنتخبين ببطولة القنطيرة بسوريا وانتهت بفوز مصر بهدفين نظيفين ، وفي عام 1988 التقي المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب التي استضافتها الأردن وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة.