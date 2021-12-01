/663900/محمود-الخطيب-يعقد-جلسة-مع-العامري-فاروق-واللجنة-القانونية-بالنادي-الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماع مع اللجنة القانونية بالنادي ظهر اليوم، وبحضور العامري فاروق الذي تم توجيه الدعوة إليه لحضور ذات الاجتماع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذلك لدراسة عدم اعتماد فوزه بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضي.

وبعد مناقشة الموقف من كافة جوانبه وانطلاقًا من مبادئ النادي الراسخة بالتمسك باللوائح والقوانين للحفاظ على الحقوق المشروعة، تقرر قيام العامري فاروق باتخاذ كافة الخطوات التي يكفلها له القانون، بالطعن على القرار الصادر بعدم اعتماد فوزه بالتزكية على منصب نائب الرئيس، بدعم ومساندة كاملين من النادي الأهلي في كل ما يتخذه من إجراءات قانونية، احترامًا لإرادة الجمعية العمومية.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري

يلتقي النادي الأهلي ومونتيري المكسيكي، في السادس من فبراير القادم، في لقاء يجمع بين الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية 2021 الإمارات.

ويجمع لقاء الأهلي مع فريق مونتيري المكسيكي في الجولة الثانية، من بطولة كأس العالم للأندية، والتي يسارك فيها الأهلي للمرة الثانية على التوالي.

النادي الأهلي

قرر النادي الأهلي إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة بين 3_ 12 فبراير المقبل وبطولة الأمم الإفريقية، التي تقام خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وسوف يطلب النادي في خطاباته المرسلة غدًا ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأهلي ممثل مصر وإفريقيا في تلك البطولة العالمية.

ويضم المنتخب الوطني ما بين 7-9 لاعبين من الأهلي بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين فى صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون، وهو الأمر الذى سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية.