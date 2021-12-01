/663901/النائبة-ولاء-التمامي-إيديكس يؤكد-قدرات-مصر-الدفاعية-والعسكرية

قالت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، إن انطلاق معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" في دورته الثانية، والذي يستمر حتى 2 ديسمبر ا لمُقبل، والذي تستضيفه مصر ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع مصر على الخريطة العالمية للمعارض الدولية في مجال الدفاع والصناعات العسكرية.

دوت الخليج

النائبة ولاء التمامي: “ إيديكس” ي ؤكد قدرات مصر الدفاعية والعسكرية

وأضافت التمامي، أن معرض "إيديكس" يساهم في توطين الصناعات العسكرية بالدولة المصرية، كما أنه يؤكد قدرات مصر الدفاعية والعسكرية، لافتة إلى أن المعرض يأتي بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإق ليمي والدولي، وكذلك بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن المعرض يُعد الحدث الأضخم في إفريقيا والشرق الأوسط، مما يسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية، مؤكدة أنه مصر استعادت مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية بفضل جهود القيادة السياسية الحالية.