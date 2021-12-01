/663902/مناقشات -برلمانية-حول-دور-وحدة-حقوق-الإنسان-بأزمة-السيول-فى-أسوان

عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعًا برئاسة النائب/ طارق رضوان - رئيس اللجنة، لاستكمال عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التنمية المحلية من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومنظومة تلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.

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وقد أوضح النائب/ طارق رضوان ، أن الاجتماع يأتي بمثابة استكمالًا لما تم مناقشته من قبل فيما يخص إنشاء وحدة حقوق الإنسان داخل وزارة التنمية المحلية، وطالب بموافاة اللجنة بصورة من الكتاب الدوري الذي تم توزيعه على المحافظات المختلفة، وانه يجب ان يكون هناك تواصل مباشر بين إدارات حقوق الانسان وبين وزارتي الخارجية والهجرة، وخاصة في محافظات سوهاج وقنا واسيوط نظرا لتواجد أعداد كبيرة بالخارج ويجب العمل على ترسيخ ثقافة الربط بين الوزارات المعنية وديوان عام المحافظة، كما أوصى سيادته بأن يكون هناك مكتب واضح وسهل الوصول اليه للجميع داخل كل محافظة مختص بحقوق الانسان.

مناقشات برلمانية حول دور وحدة حقوق الإنسان بأزمة السيول فى أسوان

تم الاستفسار عن مقرات تلك الوحدات ودورها على أرض الواقع ونسب الاستجابة الخاصة بشكاوى المواطنين، كما تساءل عن عدد موظفيها. كما أشار إلى أهمية دور الوحدة فى تأهيل الموظفين على التعامل مع المواطنين على مختلف تنوعهم سواء كبار سن أو مرأه أو ذو الاحتياجات الخاصة.

وتسأل الحضور عن عدم تواجد لوحدات حقوق الانسان التابعة للمحافظة على أرض الواقع ذلك في اثناء تعرض محافظة أسوان للسيول، وانه على علم بضعف الموارد والامكانيات لدي الوحدات وانه لا يوجد ميزانيات مخصصه لهم، الا انه على استعداد لتقديم العون للوحدات داخل المحافظات لاشعار المواطن بمجهوداتهم.

واوضح اللواء / حمزة درويش - رئيس قطاع مكتب السيد الوزير - رئيس وحدة حقوق الانسان ، أن وزارة التنمية المحلية هي من أول الوزارات التي بادرت وزارة بإنشاء وحدة لحقوق الانسان ذلك في شهر يونيو 2018 وذلك بناء على صدور قرار السيد رئيس الوزراء بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة. وتعمل هذه الوحدات على عدة محاور لخدمة المواطنين، الأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة، وكما انه سيتم الاخذ بجميع التوصيات التي صدرت من أعضاء اللجنة ومن ضمنها تعريف بالوحدات وموقعها الجغرافي وأن تكون اللجان بالمحافظات معلومة للجميع وذلك عن طريق يفط إرشادية ولافتات واضحة.