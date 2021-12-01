عودة أزارو للأهلي ورحيل بن شرقي عن الزمالك أبرز مفاجأت كأس العرب «صور»

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فعلت اللجنة المنظمة خطأ في بطولة كأس العرب 2021، بتشكيل منتخب المغرب أمام فلسطين ضمن أول لقائات المجموعة الرابعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلنت اللجنة المنظمة عن أن فريق وليد أزراو هو النادي الأهلي، بجانب أشرف بن شرقي الذي أعلنت أنه لاعب بالهلال السعودي، وبعض الاخطاء الأخرى مثل وليد الكرتي الذي يلعب في بيراميدز أعلنت بأنه ييلعب للوداد.

ويسعى المنتخب المغربي أنا يبدأ البطولة بالفوز على فلسطين، بينما يريد المنتخب الفلسطيني أن تحقيق نتيجة جيده.

تشكيل المغرب أمام فلسطين:

حراسة المرمى: الزنيتي أنس.

الدفاع: حمزة الموساوي، أشرف داري، بدر بانون، محمد الشيبي.

الوسط: أيمن الحسوني، محمد فوزير، وليد الكرتي،أشرف بنشرقي.

الهجوم: سفيان رحيمي، إسماعيل الحداد.

تشكيل فلسطين أمام المغرب:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

الدفاع: مصعب البطاط، عبد اللطيف البهداري، ياسر حامد، محمد خليل.

الوسط: محمد يامن، تامر صيام، محمود أبو وردة.

الهجوم : محمود دحادحة، ريبال دهامشة، عدي خروب.

قائمة المغرب بكأس العرب:

حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي (أبها السعودي) وأنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي) ومحمد أمسيف (الفتح الرباطي).

خط الدفاع: بدر بانون (الأهلي المصري) ومروان سعدان (الفتح السعودي) وسفيان بوفتيني (الأهلي القطري) وأشرف داري وأيوب العملود (الوداد البيضاوي) وحمزة موساوي (نهضة بركان) ومحمد الشيبي (الجيش الملكي) ومحمد ناهيري (الرجاء البيضاوي).

خط الوسط: وليد الكرتي (بيراميدز المصري) وإدريس فتوحي (السيلية القطري) ومحمد فوزير (الرائد السعودي) ويحيى جبران وأيمن الحسوني (الوداد البيضاوي) وعبد الإله الحافيظي (الرجاء البيضاوي) وعلي بامعمر (اتحاد طنجة).

خط الهجوم: إسماعيل الحداد (الخور القطري) وسفيان رحيمي (العين الإماراتي) وأشرف بنشرقي (الزمالك المصري) وكريم البركاوي (الرائد السعودي) ووليد أزارو (الاتفاق السعودي).

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره لبنان بنتيجة 1/0، على ملعب "الثمامه"، ضمن أول مباراة بدور المجموعات بكأس العرب.

وشهد الشوط الثاني استمرارا لتألق الحارس مصطفى مطر، وقام بإبعاد أكثر من كرة من أحمد رفعت ومحمد شريف، حتى حصل أحمد فتوح على ركلة جزاء بمهارة فردية ليحرز محمد مجدي أفشة هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 71.