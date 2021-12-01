غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى بالمنزل المؤدى لشارع مراد لمدة 3 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى فى إطار استعدادات المحافظة لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.





وأكدت المحافظة، فى بيانها، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى تحديدًا المنزل المؤدى لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية واحدة لمدة 3 أيام إبتدءًا من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 3/12/2021 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 5/12/2021 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، وسيتم الغلق الجزئى بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية. ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة كلا من رئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة. وتشير المحافظة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية.

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