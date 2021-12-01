القصير يبحث مع رئيس مركز البحوث الزراعية المجرى أوجه التعاون 

جدة - نرمين السيد - قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، صباح اليوم، بزيارة ميدانية إلى مركز البحوث الزراعية المجرى، لبحث أوجه التعاون فى مجال البحث العلمى الزراعى والتقى بالمختصين بالزراعة فى المناطق الجافة وتناول اللقاء الحديث حول الإنتاجية والقدرة على التحمل للحرارة والملوحة كما تفقد "القصير" مركز تربية واستنباط الأباء وتوفير المناخ المناسب والتحكم فيه من حيث درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى دولة المجر للمشاركة فى مؤتمر "كوكب بودابست للتنمية المستدامة".





وأكد "وزير الزراعة"، أن مصر من أوائل الدول فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التى تمتلك مراكز بحثية فى مجال البحث العلمى الزراعى وكذلك بحوث الصحراء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولى البحث العلمى الزراعى اهتماما كبيرًا نظرًا لدوره فى زيادة الإنتاجية من وحدتى الأرض والمياه وكذلك قدرته على استباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتقاوم الأمراض والتغيرات المناخية كما استعرض القصير جهود الحكومة فى تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين. حضر اللقاء دكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة وإنجى السمنودى مستشارة السفارة المصرية فى المجر.

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