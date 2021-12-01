مدبولى يعقد اجتماعا مع ممثلى كبرى الشركات الإسبانية لاستعراض خطط عملهم بمصر

جدة - نرمين السيد - وحضر الاجتماع ممثلو شركة "سيمنزا جاميزا"، المتخصصة فى مجال الطاقة المتجددة من الرياح، والتى قامت منذ عام 1998 بتنفيذ نحو 80 % من مشروعات مزارع الرياح فى مصر فى الزعفرانة والبحر الأحمر، وشركة نافانتيا، العاملة فى مجال بناء السفن وصيانتها، وهى خامس أكبر شركة فى هذا القطاع على مستوى أوروبا، وشركة "كاف جروب"، التى تعمل فى مجال تصنيع عربات وقاطرات ومعدات السكك الحديدية، وكذا تصنيع أتوبيسات النقل، وتنفذ الشركة مشروعات فى مصر لصالح هيئة السكة الحديد، وتتطلع إلى الحصول على مزيد من التعاقدات الجديدة فى مشروعات مد خطوط مترو الأنفاق.

كما حضر الاجتماع أيضا ممثلو شركة "تيكنيكاس ريونيداس" وهى إحدى كبريات شركات النفط والغاز والبتروكيماويات الإسبانية، وهى الشركة التى شيدت محطة تسييل الغاز الطبيعى فى دمياط، وشركة "إندرا سيستيماس" العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الدفاعية، وعملت فى مصر فى عدد من المشروعات الخاصة بأنظمة تذاكر مترو الأنفاق، وشركة "إف سى سى أكواليا" العاملة فى مجال إدارة المياه ومعالجة الصرف الصحى.

بالإضافة إلى شركة "تاليس أسبانيا"، الفرع الإسبانى لشركة "تاليس جروب" العالمية العاملة فى 68 دولة فى مجالات النقل والدفاع والطيران والأمن والفضاء، وتعاقدت على عدد من المشروعات فى مجال تحديث نظم الإشارات للسكك الحديدية وعدد من المشروعات الأخرى فى قطاع النقل، وشركة "تالجو"، إحدى الشركات الرائدة دوليا فى مجال تصميم وصيانة القطارات السريعة، وللشركة عقد لتصنيع وتوريد 6 قطارات حديثة لهيئة السكك الحديدية، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم معها لتوريد 7 قطارات نوم خلال الشهر الجارى.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاجتماع مع كبريات الشركات الإسبانية التى تعمل فى مصر، مشيدًا بالدور الذى تقوم به شركة "إف سى سى أكواليا" العاملة فى مجال إدارة المياه، قائلا: كنت شاهدا على نجاحها فى عدد من المشروعات أثناء الفترة التى توليت فيها وزارة الإسكان.

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالشراكة القائمة مع شركة "تالجو"، إحدى الشركات الرائدة دوليا فى مجال تصميم وصيانة القطارات السريعة، والتى ستقوم بتوريد 6 قطارات جديدة، موجها الشكر للشركة على قرارها بتوريد قطار إضافى كهدية لمصر.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى مشروعات شركة "سيمنس – جاميزا"، مؤكدا أن الشركات الأسبانية العاملة فى مصر تمثل نموذجا للنجاح.

وأضاف أن الحكومة المصرية كانت حريصة على تسوية النزاع مع شركة "يونيون فينوسا"، حيث عقد رئيس الوزراء عدة اجتماعات من أجل حل المشكلة الخاصة بالشركة، والحفاظ على علاقة متميزة معها. كما أبرز رئيس الوزراء التعاون القائم مع شركة "جريفولز" فى مجال تصنيع وتجميع مشتقات البلازما.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يأمل فى مزيد من التعاون مع الشركات الإسبانية، خاصة مع إعلان تدشين مجلس الأعمال المصرى الإسبانى المشترك.

من جانبه أشار رئيس حكومة مملكة إسبانيا إلى أن الجانب الأسبانى يستهدف تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الأعمال الإسبانى فى مجالات معالجة المياه، والطاقة المتجددة، ومجال الأغذية الزراعية، وقطاع السكك الحديدية، لكونها قطاعات مهمة تسهم فى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا أن مصر واحدة من أهم الدول بالقارة الإفريقية، ولذا فمن الضرورى العمل على زيادة التقارب بين الدولتين، معبرا عن ثقته فى أن الشركات الإسبانية يمكنها أن تسهم بشكل كبير فى عملية التنمية الجارية فى مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو الشركات المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر من خلال شركاتهم، وكذلك مقترحاتهم للمشروعات التى يتطلعون للتعاقد عليها فى المجالات المختلفة، موجهين الشكر لرئيس الوزراء لحرصه على لقائهم عن قرب، ومعربين عن ثقتهم فى أن توقيع الإعلان المشترك لتدشين مجلس الأعمال المصرى الإسبانى سيعمل على تعزيز التعاون بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وتعقيبا على ذلك، جدد الدكتور مصطفى مدبولى حرصه على زيادة سبل التعاون مع الشركات الإسبانية فى المجالات المختلفة، قائلا: سأنقل جميع المقترحات التى تم مناقشتها لزملائى الوزراء، وفى حالة وجود أية مشكلة لديكم، فإن مكتبى مفتوح أمامكم، ويمكنكم التواصل معى بشكل مباشر فى أى وقت.