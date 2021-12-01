هيئة الدواء: Egycosma خطوة جديدة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن تدشين المنصة الإلكترونية "Egycosma" لميكنة عملية إدراج وإعادة إدراج ومتغيرات مستحضرات التجميل، على أن يتم العمل على المنصة بدءا من الأحد المقبل، كتشغيل تجريبى "Pilot” اختيارى للشركات لمدة 15 يوم حتى تاريخ 19 ديسمبر، لاختبار جاهزية المنصة قبل الإعلان عن الموعد النهائى للتطبيق الفعلى للمنظومة، وللاطلاع على المنصة يرجى الضغط على الرابط التالى: https://egycosma.edaegypt.gov.eg/





وتهدف المنصة إلى توفير قاعدة بيانات مستحضرات التجميل وتحديثها بشكل يومى، وتقديم خدمات الإدراج المختلفة بصورة مميكنة، وتسهيل خطوات متابعة واستكمال كافة الطلبات المقدمة وربطها بقواعد العمل المعلنة بما يضمن سهولة استيفاء الشركات للطلبات، وحفظ وتسجيل الملفات المقدمة الكترونيا على مدار الساعة وسهولة استرجاعها، كذلك توفير آلية تقارير للشركات للاستعلام عن عدد الملفات المقدمة والحاصلة على موافقة الإدراج أو الملفات سابقة الرفض وغيرها من الملفات قيد الإنشاء أو قيد المراجعة، وتسهيل وتسريع عملية تقييم الطلبات والملفات المقدمة مما يترتب عليه توفير الوقت والجهد لكل من مقدم الطلب ومراجع الطلب.

وقالت الهيئة إنها ستقوم بتقديم الدعم الفنى والتواصل مع الشركات لتسهيل استخدام المنظومة من خلال الرابط https://forms.gle/RmhZtxVKhF3w372G8، أو التواصل المباشر مع مكتب الدعم الفنى للمنظومة من خلال الحضور لمقر الهيئة بمنيل الروضة خلال ساعات العمل الرسمية.

ومن المقرر أن تنظم الهيئة ويبينار خاصا بطريقة استخدام المنصة، غدا الخميس، من الساعة العاشرة وحتى الحادية عشر والنصف صباحا، على أن يبدأ الحجز من اليوم الأربعاء 1 ديسمبر، ويحصل الحضور على شرح وافى (لمدة يوم واحد) لاستخدام المنصة بمختلف خدماتها.. وللتسجيل بالويبينار يرجى الضغط على الرابط التالى:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CD8mgpydXU-0FU_0Fmn3_S3DWrN_ZZdCreRFK180swFUNUlHODlTNjBHRjI2TDQ0U0JSM1VTMDUwNy4u

يأتى ذلك فى إطار اضطلاع الهيئة بدورها فى دعم الاستثمار والتبادل التجارى خصوصا فى مجال مستحضرات التجميل، وانطلاقا من دور الهيئة الرقابى على كافة مستحضرات التجميل التى يتم تداولها فى السوق المصرى، واستكمالا لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى التحول الرقمى وميكنة جميع خدماتها المقدمة، وكذلك تفعيلا لدورها فى ضمان سلامة وكفاءة ومأمونية مستحضرات التجميل.

كذلك يأتى ذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة المصرية لإرساء قواعد التحول الرقمى، واستكمالا للخطوات التى تتخذها هيئة الدواء المصرية للتحول إلى "هيئة رقابية رقمية" من خلال تقديم كافة خدماتها بشكل رقمى تسهيلا على متلقى تلك الخدمات وبما يحقق رؤية أفضل لصانع القرار.