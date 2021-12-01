السفير المصرى فى كيتو يستضيف وزير الخارجية الإكوادورى

أكد السفير المصرى أثناء اللقاء على أهمية التعاون بين مصر ودول أمريكا اللاتينية بشكل عام والإكوادور على وجه الخصوص، وكذا أهمية التعرف على احتياجات السوق من الجانبين بهدف تعزيز التبادل التجارى بينهما، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن تشجيع السياحة الإكوادورية إلى مصر.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية بعلاقات الإكوادور مع الدول الأعضاء فى مجموعة الفرانكفونية وخاصة علاقات بلاده مع مصر، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع مختلف دول المجموعة فى كافة المجالات خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى مواصلة التنسيق فى المحافل الدولية.
هذا، وقد أعرب الجانبان عن التطلع لتنظيم عدد من الفعاليات بهدف تحقيق مزيد من التواصل والتعاون الثقافى تحت مظلة مجموعة الفرانكفونية.
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