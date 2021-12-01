ثالث أيام إيدكس 2021.. نائبة وزير الاقتصاد الرومانى: مصر شريك أساسى «فيديو»

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، دانييلا نيكولسكو نائب وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة برومانيا بحضور ممثل شركة "روم ارم" الرومانية المتخصصة فى إنتاج الذخائر، وذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربى على هامش فاعليات اليوم الثالث لمعرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" المقام فى الفتـرة من 29/11 - 2/12/2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.





أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا اللقاء يأتى بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات الصناعية، مؤكدا على انفتاح الوزارة على التعاون وتحقيق التكامل بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الرومانية بما تمتلكه كل جهة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية متطورة.

لافتا إلى أن إقامة معرض إيديكس 2021 فى نسخته الثانية على أرض مصر يعكس الثقة فى قدرة مصر على تنظيم هذا الحدث الدولى بمشاركة كبرى الشركات العالمية فى مجال الصناعات الدفاعية والتسليح، داعيا الشركات الرومانية ومن بينها "روم ارم" لتشكيل فرق فنية لزيارة الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين فى مجالات التصنيع المختلفة.

من جانبها أكدت نائب وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الرومانى، دانييلا نيكولسكو، حرص الجانب الرومانى على إحراز تقدم فى العلاقات المشتركة مع مصر فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن رومانيا تعد أكبر دولة فى جنوب شرق أوروبا وتعد محورا لنفاذ المنتجات المصرية إلى دول البلقان والبلطيق وقد شهدت حركة التبادل التجارى بين مصر ورومانيا انتعاشا كبيرا خلال النصف الأول من عام 2021 متجاوزة تداعيات جائحة كورونا.

وأكدت نيكولسكو أن النجاحات التى حققتها مصر مؤخرا فى جميع المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة ومنها الرومانية لتعزيز التعاون المشترك فى ظل تحسن مناخ الإستثمار والإستقرار الأمنى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر حاليا، مؤكدة على أهمية دفع آفاق التعاون بين مصر ورومانيا فى مختلف المجالات التنموية المشتركة، حيث أن مصر تعتبر الشريك الأول لرومانيا فى أفريقيا والشرق الأوسط، كما تعتبر رومانيا بوابة لمصر لدخول أوروبا.

من جانبه صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر أن نيكولسكو أشادت خلال اللقاء بالإمكانيات التصنيعية والفنية لوزارة الإنتاج الحربى وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية مما يشجع العديد من الشركات الرومانية إلى عقد المزيد من الشراكات مع الوزارة وجهاتها التابعة لتعميق التصنيع فى المجالات ذات الإهتمام المشترك، مضيفا أنه تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتى تمتد إلى بدايات القرن الماضى، مضيفا أن وزارة الإنتاج الحربى تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات الرومانية وزيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك فى السوق المصرية والعربية والإفريقية.