رئيس مصلحة الجمارك يطمأن على إجراءات الرقابة الجمركية بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - اطمأن الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، على تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية للدولة وتعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية بمطار القاهرة الدولى من أجل تحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها والتحول التدريجى، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وحوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى.





وحرص رئيس مصلحة الجمارك، على القيام بجولات مستمرة للمتابعة الميدانية وتفقد أحوال سير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التى تعترض العمل الجمركى.

وشملت الجولة مبنى الركاب رقم 2 حيث كان فى استقباله مديرو الإدارات والعاملين بالتفتيش وأجهزة الفحص بالأشعة والأسواق الحرة وقام، بالاطمئنان على إجراءات تركيب أجهزة الفحص بالأشعة الجديدة وسلامة العمل بعد دخولها منظومة التفتيش وكذلك الوقوف على سير العمل الجمركى بالمبنى بصفة عامة.

كما زار مبنى الركاب رقم 3 وكان فى استقباله إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس المصلحة ومديرو الإدارات والعاملون بجمارك مطار 3 وتفقد العمل فى ظل أجهزة الفحص الجديدة أيضا.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن العاملين بمصلحة الجمارك يقومون بجهود كبيرة وعظيمة ويواصلون العمل والسهر بجميع المنافذ الجمركية من أجل مصلحة وأمن الوطن وحمايته ويقدمون التضحيات بدمائهم وأنفسهم من أجل الوطن الغالى.

وأوضح أن مطار القاهرة، هو واجهة مشرفة ومظهر حضارى جميل لمصر مطالبا الجميع بالمزيد من حسن التعامل مع الركاب القادمين والمغادرين والتعاون مع جميع الجهات العاملة والحرص على حفظ مكانة رجال الجمارك مشيدا بالضبطيات الكثيرة والمحاضر الفنية التى تم تحريرها فى الفترة الأخيرة بمطار القاهرة الدولى.