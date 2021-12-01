النشرة المرورية: كثافات عند نفق الأزهر.. والأوتوستراد بديلا عن كوبرى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بــ"الراديو 9090"، إن معدلات حركة سير السيارات على كافة محاور الجمهورية، ما زالت حتى الآن متوسطة، تتراوح ما بين 60 إلى 65%، مؤكدا أن اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية على كافة الطرق.





وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الكثافات المتفرقة أعلى محور أبوقير عند منطقتى كفر عبده وميدان الوزارة والكورنيش، كما ظهرت بعض الأحجام بمحور قناة السويس المتجة إلى مناطق طريق الجيش، من منطقة "محرم بك" لذا يفضل لتقليل الأحجام المرورية خلال فترة الذروة المسائية، استخدام محور المحمودية الذى ينقل الحركة المرورية ما بين شرق وغرب الإسكندرية.

وأوضح ظهور بعض الأحجام المرورية فى محافظة الدقهلية، بمدينة المنصورة عند محور صلاح سالم عند تقاطه مع شارع المشايه، المتجه إلى شارع بورسعيد، ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد، محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذورة المسائية وخاصة، فى شارع المنشية المتجه إلى مناطق سعد زغلول، المتجه إلى ميدان المنشية، وفى محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهم، ما زالت تعمل فيها الحركة المرورية بشكل مرضى حتى الآن.

وأشار إلى أن العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، وجه بالدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، واستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

وفى قطاعات الطرق الدائرية، المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، قال إنها ما زالت محاورها تعمل بشكل مرضى حتى الآن، عدا مناطق الأعمال وهى: أعلى مناطق الكنيسة والمنيب المتجه إلى الأوتوستراد، وكذلك بعض الشئ أعلى مناطق الأوتوستراد والبساتين، المتجه إلى مناطق المنيب، وما قبل مدخل نفق الجولف القادم من مناطق المعادى ومتجه إلى محور التسعين، وأعلى مناطق الزراعى، وفى محور 26 يوليو، الحركة فيه، ما زالت تعمل بشكل مرضى.

وذكر صابر أن الجيزة شهدت بعض الكثافات بشارعى التحرير ومراد وطالب بسلوك شارع السودان، مشيرا إلى اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة أكد تعطل أتوبيس أعلى نفق الأزهر ما تسبب فى بعض الكثافات المرورية، ونجحت الإدارة العامة لمرور القاهرة فى إزالته، وتصفية الكثافات، وطالب المتجه إلى وسط المدينة، من مناطق مصر الجديدة وعمارات العبور بسلوك محور الأوتوستراد، والابتعاد عن كوبرى أكتوبر و15 مايو، ويفضل استخدام كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس، وكوبرى الساحل.