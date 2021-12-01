وزارة التموين تحدد أسعار خدمات السجل التجاري على مستوى الجمهورية

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محمد سياف - ابو ظبي - صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن أسعار خدمات السجل التجاري سواء تجديد أو قيد أو تأشيرة أو استخراج نسخة وغيرها من الخدمات المتاحة للمواطنين المصريين من أي مكتب في كل أنحاء محافظات الجمهورية من دون التقيد بموقع الفرد الجغرافي، وبالتأكيد هذه الرسوم تختلف بناءً على جنسية وهوية الفرد فضلاً عن الأموال.

أسعار خدمات السجل التجاري

وحدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار خدمات السجل التجاري في كافة أنواع الشركات، وذلك من دون الالتفات لحجم رأس المال ونوع الشركة في مكاتب السجل التجاري لدى كل محافظات جمهورية مصر العربية، وإليكم أسعار خدمات السجل التجاري سواء تجديد أو قيد أو تأشير، أو استخراج نسخة، والتي يتم التعامل بها خلال شهر أكتوبر الماضي:

أسعار خدمات التجديد

أشخاص عادي: 68 جنيها

أشخاص أجانب عادي: 80 جنيها

أموال عادي : 110 جنيهات

فردي عادي: 104.5 جنيها

فردي مضاعف: 154.5 جنيها

أموال مضاعف: 160 جنيها

أشخاص مضاعف: 76 جنيها

أسعار خدمات التأشير

فردي: 62 جنيها

أموال: 70 جنيها

أشخاص: 64 جنيها

تأشير برسم قيد أشخاص: 69 جنيها.

تأشير برسم قيد أموال: 61 جنيها

رسوم خدمات القيد

فرع فردي: 115 جنيها

فرع أموال: 315 جنيها.

فرع أشخاص: 165 جنيها.

أشخاص أجانب: 130 جنيها.

فردي: 64 جنيها.

أشخاص: 118 جنيها.

أموال: 110 جنيهات.

أسعار الخدمات الأخرى

استدلال: 25 جنيها

استعلام: 25 جنيها.

مستخرج سجل: 105 جنيها

شهادة سلبية: 25 جنيها.

فرق ورق مستخرج: جنيهين.

شهادة بيانات: 55 جنيها.

توثيق الخارجية: 105 جنيهات.

شهادة عدم التباس: 105 جنيهات.

اعتماد صور طبق الأصل: 255 جنيها.

دفتر جرد أو يومية: 405 جنيهات.

خدمات السجل التجاري على بوابة مصر الرقمية

قدم جهاز تنمية التجارة الداخلية الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية عدد 6 خدمات حكومية تابعة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، وبناءً على تصريحات مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الدكتور إبراهيم عشماوي أنه سيتم إضافة 7 خدمات أخرى قبل انتهاء العام الحالي 2021، وبذلك ستصل إجمالي الخدمات المتاحة الخاصة بالسجل التجاري ما يقرب 13 خدمة، وإليكم الخدمات المتاحة حاليًا على موقع بوابة مصر الرقمية: