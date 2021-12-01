/663904/كأس-العرب-عمرو-السولية-يحصد-جائزة-رجل-المباراة-أمام-لبنان

حصد عمرو السولية لاعب خط وسط منتخب مصر جائزة رجل المباراة أمام منتخب لبنان، ضمن اللقاء الأول بدور المجموعات من كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم السوليه أداء مميز مع الفراعنة خلال فوزهم على لبنان بهدف نظيف أحرزة مجدي أفشة في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

تصريحات أفشة

وقال أفشة في تصريحات تليفزيونة: "مكسب مباراة لبنان هام في بداية البطولة أمام فرق قوية ومميزه".

وأضاف: " جميع المباريات صعبة وكل فريق له أسلوب مختلف ونسعى للفوز دائما، نحن منتخب مصر ولن نتأثر بغيابات اللاعبين المحترفين، وأي شخص يرتدي قميص منتخب مصر عليه تحمل مسئوليته".

نتيجة مباراة مصر ولبنان

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره لبنان بنتيجة 1/0، على ملعب "الثمامه"، ضمن أول مباراة بدور المجموعات بكأس العرب.

وشهد الشوط الثاني استمرارا لتألق الحارس مصطفى مطر، وقام بإبعاد أكثر من كرة من أحمد رفعت ومحمد شريف، حتى حصل أحمد فتوح على ركلة جزاء بمهارة فردية ليحرز محمد مجدي أفشة هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 71.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة الثالثة متساوياً مع منتخب الجزائر الذي يتصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف بعد فوزه على السودان برباعية نظيفة.

قام كيروش بدخول أحمد رفعت و مهند لاشين وأحمد زيزو وعمر كمال وأسامة فيصل وأيمن أشرف بدلاً من مصطفى فتحي وحمدي فتحي ومروان حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة .

وشهدت احداث الشوط الأول بين المنتخب المصري ولبنان، بسيطرة تامة من قبل الفراعنة على أحداث المباراة، ولكن بدون أهداف.

وتواجد حارس مرمى لبنان في المباراة بكل قوة بجانب الخط الدفاعي، بعد نجاحهم في التصدي للعديد من الكرات في المباراة.

وتلقى أكرم توفيق الظهير الأيمن للفراعنة على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من النصف الأول من اللقاء، بعد تدخل قوى على مدافع لبنان.

ويجمع لقاء اليوم بين المنتخب المصري واللبناني، في لقاء الجولة الاولى من المجموعة الرابعة بدور المجموعات، ببطولة كأس العرب 2021، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.