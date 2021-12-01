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حرر شاب من قنا محضر ضد مدرب كرة قدم في محافظة قنا، منذ قليل ، بهتك عرضه والتعدي عليه، فيما قد تم ضبطه وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات اللازمة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتلقي اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد إلقاء القبض على مدرب ناشئين في مدينة قنا، لإتهامه بهتك عرض شاب والتعدي عليه جنسيا.

مدرب ناشئين يهتك عرض شاب في قنا : «أوهمه بعمل جلسة تدليك»

وقال المجني عليه، خلال أقواله أمام النيابة العامة، ان المتهم أوهمه بعمل جلسة استشفاء وتدليك لقدمه المصابة داخل منزله، وهناك تعدي عليه جنسيا.

فيما قد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق اللازمة.

تفاصيل الواقعة

على جانب أخر أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بإحالة عامل بمصنع رنجة بإحدى قرى إلي محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات طنطا لقيامه باغتصاب وهتك عرض طالبة بالابتدائي، في شقته أثناء قيامه بإعطائها درس للحفظ القرآن الكريم داخل شقته بعد حصوله على بكالوريوس تربية ودبلومة صحة نفسية وقيامه بالتقدم للعمل ضمن المتطوعين بالحصة في التربية والتعليم، وذلك بعد ثبوت اغتصابه وهتك عرض الطالبة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إشارة من العميد محمد شبل مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بقيام ، س ب، صاحبه 40 عام، ربة منزل مقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الزيات بالحضور إلي قسم الشرطة والابلاغ عن تعرض ابنتها، "ج م "، تبلغ من العمر 11 سنة عام، طالبة بالصف السادس الابتدائي للاغتصاب وهتك عرض وتحرش من قبل المدعو م ف 37 عام عامل بمصنع رنجه.

قيامه بأفعال سلوكية غير لائقة تتنافي مع الآداب

والجدير بالذكر أن كانت تذهب ابنتها عنده لأخذ درس خصوصي عنده إلا أنها أخبرتها بعدم الذهاب مرة أخرى له، بسبب قيامه بأفعال سلوكية غير لائقة تتنافي مع الآداب العامة، وقام بعرض لها بعض الأفلام الإباحية على تليفونه المحمول لها، وقيامه أيضا بخلع ملابسه ومحاولة تقبيل ابنتها الطفلة الصغيرة الضحية بالقوة، فضلا عن قيامه بأفعال أخرى مشينة حيث تركته ابنتي وفرت من منزله وهددها بأن لا تخبر أحد من الأسرة.

الدرس الخصوصي

كما باشر الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات إستدعاء المشكو في حقه وبمواجهته أمام رجال المباحث بأقوال الأم المبلغة اقر بذلك واقال بقيام الطفلة لمنزله من أجل الدرس الخصوصي وأنه نادم وغلطان ودي وزة شيطان .