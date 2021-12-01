/663907/الإصابات-تلاحق-ثلاثي-المنتخب-التونسي-في-كأس-العرب-وعلى-رأسهم-معلول

خرج ثلاثي المنتخب التونسي من حسابت منذر الكبير المدير الفني لنسور قرطاجة، بعد تعرضهم للإصابة العضلية، بعد المباراة الأولى مع منتخبهم في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ثلاثي نسور قرطاجة، على رأسهم على معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، بإصابة في العضلة مع المارد الأحمر في الدوري المصري، أمام غزل المحلة.

وفي المقابل، قالت إذاعة موزاييك إف إم إن معلول سيستمر في المعسكر، فيما سيتم حسم مصير الشيخاوي في وقت لاحق.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إصابة حمزة المثلوثي بفيروس كورونا والتي تم الإعلان عنها ظهر اليوم الأربعاء.

ولعب علي معلول كبديل مع منتخب تونس في الدقيقة 64 خلال مواجهة موريتانيا.

بينما شارك حمزة المثلوثي في مواجهة موريتانيا كاملة في كأس العرب.

نتيجة مباراة تونس وموريتانيا

انتهت أحداث مباراة منتخبي تونس وموريتانيا، بالمباراة الأولى من منافسات البطولة العربية 2021، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.

ونجح لاعب الزمالك أن يقدم لقاء مميز، وأستطاع أن يسجل هدفين بشكل رائع وساهم بشكل كبير في فوز تونس بخماسية مقابل هدف.

أهداف المباراة:

وافتتح الدولي التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 39 من عمر المباراة.

وجاء محمد فراس بالعربي بالهدف الثاني في اللقاء، في الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء، وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل محمد فراس بالعرب بالهدف الثاني له في المباراة والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 51، وسجل يوسف المساكني الهدف الخامس في اللقاء ليختتم نتيجة وسجل نسور قرطاجه في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من المباراة.

في حين سجل المنتخب الموريتاني الهدف الوحيد له في المباراة في الدقيقة الثانية عشر من عمر المباراة، عن طريق شيخ الخليل مولاي أحمد.

تشكيل منتخب تونس في المباراة:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفي.

خط الدفاع: بلال العيقة، ياسين مرياح، حمزة المثلوثي.

خط الوسط:فخر بن يوسيف، بن رمضان، بن حميدة، فرجاني ساسي. فراس بالعربي، حنبعل مجبري

في الهجوم: سيف الدين الجزيري.