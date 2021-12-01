رئيس قضايا الدولة: مكتبة الإسكندرية واجهة ثقافية وحضارية لمصر

جدة - نرمين السيد - زار المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، ووفد رفيع المستوى من مستشارى قضايا الدولة، مكتبة الإسكندرية، وكان فى استقباله الدكتور شريف رياض رئيس إدارة العلاقات الخارجية والمراسم ووفد من إدارة المكتبة.





بدأت الزيارة بسماع شرح عن المكتبة فى مثلث كاليماخوس، ثم تجول والوفد المرافق له بين أروقة مكتبة الإسكندرية للاطلاع على مقتنياتها، حيث زار متحف الآثار الذى يضم آثارا لموقع المكتبة القديم وقطعا أثرية تعود للحضارات البيزنطية والفرعونية، ومتحف المخطوطات الذى يضم وثائق ومجموعات نادرة من الكتب، بالإضافة إلى متحف الرئيس الراحل أنور السادات.

واستمع رئيس قضايا الدولة لشرح حول فكرة إنشاء المكتبة وتصميمها المعمارى، وأشاد باهتمام المكتبة بذوى الاحتياجات الخاصة وتلبية احتياجاتهم فى القراءة، وذلك بإنشاء مكتبة طه حسين وهى المكتبة التى تهتم بالمكفوفين من خلال توفير سبل دمجهم فى عالم المعرفة عبر تحويل البرامج المكتوبة إلى منطوقة حتى يتواصلوا مع كافة الكتب والمعلومات المتاحة على الشبكة العنكبوتية وكذلك المكتبة السمعية والبصرية للأطفال.

وأضاف أن مكتبة الإسكندرية تعد واجهة ثقافية وحضارية لجمهورية مصر العربية بشكل عام لما تحويه من كنوز الحضارة الإنسانية وبما تضمه من مجموعات كبيرة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وكذلك مجموعة مختارة من كتب بلغات أوروبية أخرى مثل الألمانية والإيطالية والإسبانية ولغات أخرى نادرة.

وفى ختام جولته، عبر عن شكره لزيارة المكتبه، معربا عن إعجابه الشديد بالمكتبة التى تعد صرحا علميا وثقافيا كبيرا وأشاد بدورها، الريادى والتنويرى والثقافى، والعاملين بهذا الصرح الذى نفتخر به كمصريين أمام العالم كله ويشهد على عظمة مصر الحضارة والثقافة والتاريخ.

وأهدى المكتبة درع هيئة قضايا الدولة وعدد من الكتب القانونية الصادرة من المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة.

جاء ذلك بحضور المستشارين محمد محمد بكر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قطاع الجيزة أول، والمستشار رفيق الشريف عضو المجلس الأعلى السابق وعضو محكمة القيم، والمستشار أحمد فكرى نائب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد سعد عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والمستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد لشؤون التدريب والتطوير التكنولوجى والرقمنة.