الزراعة والتضامن توزعان مشروعات الأغنام على المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة

جدة - نرمين السيد - وتحصل كل مستفيدة على ماعزتين إناث شامى مؤمن عليها لصالح المستفيد وحاصلة على جميع التحصينات وكمية من العلف تكفى لمدة ستة أشهر، وبدأت عمليات توزيع الدفعة الأولى بتوزيع 160 رأس على المستفيدات بمدينة سانت كاترين.





وحضر احتفالية التوزيع الدكتور على حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة والدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى وطلعت العنانى رئيس مدينة سانت كاترين والدكتورة رحاب مدير عام الطب البيطرى بجنوب سيناء وزيدان مدير عام التضامن بجنوب سيناء.

الجدير بالذكر ان الخطة التى يتم تنفيذها لتوزيع منح مشروعات الاغنام تتم طبقا لعقد الانابة الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة حيث تقوم وزارة التضامن بتقديم الدعم المالى للمشروعات ويقوم الجهاز بتقديم المشورة الفنية واختيار المشروعات والسلالات الخاصة بكل محافظة وكذلك الدعم الفنى.

جاء ذلك فى إطار برتوكول التعاون الموقع بين وزارتى الزراعة والتضامن والموقع من السيد القصير وزير الزراعة والدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعى، والذى يهدف إلى توزيع مشروعات متناهية الصغر لتكون أداة إنتاجية للأسرة لرفع مستوى الفئات المستهدفة من البرتوكول وأغلبهم من النساء والفتيات.