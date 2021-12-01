محافظ قنا يتفقد إنشاءات 6 محطات صرف صحى بدشنا ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ قنا أشرف الداودى، اليوم الأربعاء عددا من مشروعات الصرف الصحى بقرى مركز دشنا والتى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمتابعة معدلات التنفيذ ودفع عجلة العمل وتذليل أى تحديات من شأنها أن تعوق سير العمل.





استهل المحافظ جولته -حسب بيان- بتفقد مشروع الصرف الصحى بقرية فاو بحرى والذى يضم محطة رفع وشبكات انحدار بطول 15 كم وخط طرد بطول 5 كم بنسبة تنفيذ إجمالى الأعمال بالمشروع وصلت إلى 30٪؜.

وتفقد مشروع الصرف الصحى بقرية نجع سعيد ويشمل محطة رفع وشبكة انحدار بطول 21 كم وخط طرد بطول 1.5 كم بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 91٪؜ ، كما تفقد مشروع الصرف الصحى بقرية الشيخ على ويتكون من محطة رفع وشبكات انحدار بطول 16 كم وخط طرد بطول 5 كم وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية 85٪؜، كما تفقد مشروع الصرف الصحى بقرية فاو غرب والذى يضم محطة رفع وشبكات انحدار بطول 7 كم وخط طرد بطول 1.5 كم بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 80٪.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مشروع الصرف الصحى بقريتىّ أبومناع بحرى وأبومناع غرب الذى يضم محطة رفع وشبكات انحدار بطول 38 كم، وخط طرد بطول 7 كم، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمحطة الرفع بالكامل، مضيفًا أنه تم الانتهاء من خط الطرد بينما تم تنفيذ 80٪؜ من شبكات الانحدار، كما تفقد مشروع صرف صحى قرية أبومناع شرق والذى يضم محطة رفع وشبكات انحدار بطول 26.5 كم وخط طرد بطول 5 كم بنسبة تنفيذ لإجمالى الأعمال بلغت 95٪؜.

وشدد الداودى خلال الجولة على مسئولى الشركات المنفذة لمشروعات الصرف الصحى بمركز دشنا ،بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مؤكدًا أن تلك المشروعات سوف تدخل الخدمة بشكل متتالى خلال الأشهر المقبلة، موجهًا بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمواقع المختلفة .

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