وزير الرى يشارك فى جلسة لأعضاء الائتلاف الدولى للمياه والمناخ بالمجر

جدة - نرمين السيد - وأشار عبد العاطى -خلال مشاركته فى الجلسة اليوم الأربعاء- إلى عضوية مصر فى الائتلاف الدولى للمياه والمناخ، وهو أحد المبادرات الدولية التى تهدف بشكل رئيسى للتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه، والاهتمام بوضع حلول مستدامة وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ.

وقال إن هذا الائتلاف يعمل تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتى تعد من أهم مؤسسى هذا الائتلاف، والذى يضم فريق رفيع المستوى (مجلس القادة) أبرزهم رئيسى المجر وطاجيكستان وهو الكيان الرئيسى المحرك لهذا الائتلاف.

وعقب الجلسة، رافق الرئيس المجرى أعضاء مجلس القادة فى جولة بالمعرض المقام على هامش المؤتمر، والذى تشارك فيه العديد من الشركات العاملة فى مجال المياه، ويستعرض العديد من التقنيات فى مجال تطبيقات الرى الذكى وتحلية المياه والنقل الأخضر والطاقة المتجددة.

وفى السياق ذاته، بحث الدكتور عبدالعاطى والأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيترى تالاس، الخطة المستقبلية لأنشطة الائتلاف الدولى للمياه والمناخ، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة فى مجال التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الموارد المائية، مع التأكيد على أهمية وجود نظم رصد دقيقة للأمطار والظواهر المناخية المختلفة والتى تؤثر على الموارد المائية.

وناقشا تعزيز التعاون بين الدول المختلفة بهذا المجال وخاصة التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية من خلال تنفيذ برامج عمل ومشروعات متنوعة تشارك فيها مصر؛ نظرا لما تتمتع به مصر من علاقات قوية تربطها بالعديد من الدول الأفريقية، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة فى هذا المجال يمكن نقلها للأشقاء الأفارقة، مع التأكيد على دور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فى توفير التمويل اللازم والتدريب ورفع قدرات العاملين فى هذا المجال فى استخدام نظم الرصد والإنذار المبكر والتى تعد أحد أدوات التأقلم مع التغيرات المناخية.

وعرض وزير الرى موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه فى أكتوبر 2022 تحت عنوان (المياه على رأس أجندة المناخ العالمى)، والذى يأتى إيمانا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه بملف تغير المناخ، والسعى لأن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولى الكافى، وخاصة فى الدول الأفريقية، مع التأكيد على الدور الفعال والمنتظر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية خلال فعاليات الأسبوع القادم، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27).

وناقشا التعاون بين الوزارة والمنظمة فى الإعداد لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر فى العام القادم ممثلة عن القارة الأفريقية، حيث أوضح الدكتور عبدالعاطى أنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الأفريقية بمجال المياه، مع التأكيد على أهمية وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر.

وأكد ضرورة إعطاء دفعة لقضايا المياه على الأجندة العالمية للتغيرات المناخية، وأهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤى بين مخرجات أسبوع القاهرة الخامس للمياه والائتلاف الدولى للمياه والمناخ كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه فى مارس عام 2023.

وقال إن التغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن زيادة الندرة المائية تمثل تهديدا كبيرا حيال تحقيق خطط التنمية، خاصة وأن المياه تعد من أهم العناصر المؤثرة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة سواء الهدف السادس المعنى بشكل مباشر بالمياه أو الأهداف الأخرى المرتبطة بالقضاء على الجوع والصحة والمدن المستدامة والمناخ وغيرها.

وأضاف أن المياه تعد عنصرا رئيسيا فى مجال التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وهو الأمر الذى يتطلب وضع المياه فى قلب خطط التعامل مع التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم لمجابهة التغيرات المناخية، خاصة لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتى يجب أن تحظى بالأولوية فى الحصول على الدعم فى ضوء آليات التمويل المتاحة.

وكان وزير الموارد المائية والرى ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد وصلا إلى العاصمة المجرية بودابست أمس للمشاركة بمؤتمر (كوكب بودابست للتنمية المستدامة)، والذى يتناول أهم القضايا المعنية بالتنمية المستدامة وعلى رأسها قضية الموارد المائية.