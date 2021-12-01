محافظ الإسكندرية يتابع تمركزات سيارات تصريف المياه بطريق الكورنيش

جدة - نرمين السيد - أجرى محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة تمركزات سيارات تصريف المياه بطريق الكورنيش، والتأكد من سيولة الحركة المرورية، بعد ارتفاع أمواج البحر إلى 5 أمتار ووصول سرعة الرياح إلى 65 كيلو مترا فى الساعة، وذلك بحضور محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، والجهات المعنية.





وقال محافظ الإسكندرية إنه نظرا لارتفاع أمواج البحر التى وصلت إلى 5 أمتار، تم خروج المياه والرمل على الكورنيش، مؤكدا أنه بالتنسيق مع حماية الشواطئ تم وضع حواجز خراسانية ورملية لمنع خروج المياه، بالإضافة إلى انتشار جميع سيارات الصرف الصحى على الكورنيش للتعامل الفورى لتصريف أى مياه.

وعن تواجد اللوادر أثناء أعمال تصريف المياه، أوضح المحافظ أن اللوادر تستخدم فى تصريف الرمل المتواجد على الكورنيش نتيجة لخروجه مع الأمواج العالية.

وطمأن المحافظ المواطنين إلى رفع حالة التأهب بجميع الجهات المختصة بشركة الصرف الصحى والأجهزة المعنية وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيرا إلى أن الاستعدادات بدأت منذ يومين.

وتابع: مستمرون فى رفع درجة الاستعدادات والمتابعة للحظية لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.

من جانبه، أوضح محمود نافع أن سيارات الصرف الصحى منتشرة على مستوى الأحياء، مشيرا إلى أنه هناك أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة مع ارتفاع أمواج البحر الأمر ما أدى إلى خروج مياه الأمواج فى عدد من المناطق.

وأضاف أن هناك تعاونا كاملا مع جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأحياء وشركة نهضة مصر لتصريف تجمعات المياه.