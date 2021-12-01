التعليم العالى: اليونسكو تنظم ورشة عمل حول رقمنة التراث المخطوط

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرا مقدما من الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول تنظيم ورشة عمل بعنوان "رقمنة التراث المخطوط بين الصورة الرقمية وتكويد "تشفير" النص"، وذلك خلال يومى 28 – 29 نوفمبر الماضى.





تعد الورشة المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى صون وإتاحة الوصول للتراث الوثائقى الرقمى من أجل التنمية المستدامة"، بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، وبمشاركة ما يقرب من 25 متدربا من مؤسسات "مجمع اللغة العربية، جامعة القاهرة، جامعة الأزهر، مشيخة الأزهر الشريف، المكتبة المركزية جامعة القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، جامعة حلوان، مكتبة هيئة البريد، مؤسسة الأهرام، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى، معهد المخطوطات العربية، مجمع البحوث الإسلامية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأشار التقرير إلى أن محاور الورشة تمثلت فى أساسيات رقمنة النصوص القديمة والإنسانيات الرقمية، وكذلك المخطوطات الرقمية وتكويد النصوص، إضافة إلى التعرف البصرى على الحروف OCR، وكذا ترميز النصوص ولغات تكوين وبناء النص الإلكترونى والمعايير، وأفضل الممارسات الخاصة بمواصفات مخرجات المسح الرقمى، وأسس تقييم المجموعات وتقدير أولويات الرقمنة.

وأوضح التقرير أن الورشة تهدف إلى توفير التقنيات والتكنولوجيات التى تكفل القدرة على معالجة وحفظ وصيانة وإدارة المخطوطات فى المكتبات العربية، فضلا عن حل القضايا التى تواجه حفظ المخطوطات، وانعدام التوحيد القياسى لبيانات الفهرسة الوصفية، بالإضافة إلى تفاوت مستوى المفهرسين، والعمل على حل مشكلات توثيق العنوان وتوثيق المؤلف مرورا بتعدد النسخ للعمل الفكرى الواحد فى أكثر من مخطوطة، والتى تختلف كل منها فى درجة موثوقيتها وقيمتها العلمية والتاريخية، وكيفية المعالجة الببليوجرافية للمخطوطات فى فهارس المكتبات العربية، ورصد واقع مشروعات رقمنة المخطوطات فى الوطن العربى والعالم، بالإضافة إلى ممارسات المعالجة الآلية للبيانات الببليوجرافية للمخطوطات العربية؛ بهدف تقنين وتخصيص شكل للاتصال المعيارى الموحد بما يحقق وصفا دقيقا للمخطوط العربى من خلال استخدام الحقول الأساسية والمحلية لإضفاء طابع من الشمولية فى معالجة المخطوط ووصفه وصفا دقيقا.

وأفاد التقرير إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار مساهمة البرنامج والميزانية لمنظمة اليونسكو لعامى 2020 -2021 والذى يتماشى مع إستراتيجية مصر الوطنية من أجل التحول الرقمى وبناء القدرات.

وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى التصدى لمجموعة من التحديات التكنولوجية والقانونية والثقافية من أجل ضمان استمرارية المعلومات الرقمية، فضلا عن التوعية ببرنامج ذاكرة العالم الذى أنشئ عام 1992 والمعنى بصون التراث وحفظه، إضافة إلى التعاون ﺑﺷﺄن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻳن دور اﻟﻣﺣﻔوظﺎت واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت واﻟﻣﺗﺎﺣف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وكذا تمكين النساء والفتيات والشباب من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لحفظ التراث وإدارته وصونه ونقل المعارف والقيم، ورفع مستوى الوعى بشأن أهمية صون التراث الوثائقى.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من هذا المشروع تضمنت اجتماع خبراء خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2021، كما ستعقد المرحلة الثالثة من هذا المشروع يومى 20 – 21 ديسمبر الجارى، وتتمثل فى تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "سياسات الحفظ طويل الأجل للتراث الرقمى"، كما ستختتم المرحلة الرابعة من هذا المشروع باحتفالية بمناسبة مرور 150 عاما على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية من خلال إصدار فيلم تسجيلى عنها يتخلله جزء عن دور اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى التنسيق مع الجهات الوطنية من أجل صون التراث الوثائقى.

يذكر أن اللجنة التنسيقية للمشروع تضم الدكتور يسرى صابر الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس لجنة الاتصالات والمعلومات باللجنة الوطنية، الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ورئيس لجنة الثقافة باللجنة الوطنية، الدكتور إبراهيم فتحى معوض أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ومدير برنامج هندسة الذكاء الاصطناعى بجامعة الجلالة، الدكتور شريف شاهين القائم بعمل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، الدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة حلوان، الدكتورة نفين محمد موسى أستاذ الوثائق ورئيس مجلس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، الدكتورة هويدا كامل رئيس العلاقات الخارجية بهيئة دار الكتب والوثائق القومية.