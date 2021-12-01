انتهاء رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - صرح السفير محمد عمر جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، أن الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن لشهر نوفمبر، والتى اختتمت اجتماعاتها أمس الثلاثاء، أحرزت نجاحا فى تناول قضايا السلم والأمن ذات الأولوية على الساحة الإفريقية، وأنها تمثل خطوة جديدة على صعيد تعزيز دور مصر فى مجال العمل الإفريقى المشترك.





وأضاف السفير جاد أن الرئاسة المصرية للمجلس عقدت خمس جلسات مفاهيمية تضمنت عقد جلسة وزارية حول مكافحة الإرهاب عبر تفكيك الخطاب والأيدولوجيات المتطرفة وتجفيف منابع التمويل، موضحا أن هذه الجلسة مثلت فرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة فى هذا المجال وخاصة مبادرات رئيس الجمهورية فيما يخص تجديد الخطاب الدينى بالتعاون مع المؤسسات الدينية، فضلا عما أكدته الجلسة من أهمية تبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات بين الدول الإفريقية الشقيقة، لاسيما فى ظل تنامى خطر الإرهاب بمناطق الساحل والقرن الإفريقى ووسط إفريقيا.

وعقدت الرئاسة المصرية للمجلس جلسة حول بناء السلام وإعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وهو الملف الذى يتولى السيد رئيس الجهورية ريادته على صعيد الاتحاد الإفريقى وتستضيف القاهرة مقر مركز الاتحاد الإفريقى المعنى بهذا الموضوع، وذلك بجانب قيام المجلس بعقد جلسة مشاورات مشتركة مع لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة والتى تترأسها مصر.

وأشار السفير جاد إلى أنه قد عقدت أيضا جلسة خلال الرئاسة المصرية للمجلس لدراسة تبعات التغير المناخى على السلم والأمن فى القارة، وذلك فى إطار التمهيد لاستضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ CoP27 عام 2022؛ وكذا جلسة حول حماية المرافق والأطقم الطبية فى سياق الصراعات المسلحة امتدادا للمبادرة التى تشارك مصر فى قيادتها بمجلس الأمن الدولى، فضلا عن عقد جلسة حول تعزيز دور المرأة فى سياق السلم والأمن.

كما صرح المندوب الدائم المصرى لدى الاتحاد الإفريقى، بأن شهر الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن اهتم كذلك بالنزاعات فى القارة الإفريقية، حيث تم تناول الأزمات التى تشهدها منطقة القرن الإفريقى والتى تأتى ضمن أولويات عمل المجلس، كما عقدت جلسة لمناقشة التطورات فى السودان اتصالا بالاتفاق السياسى فى 21 نوفمبر 2021.

وفى سياق متصل، ترأس السفير جاد وفدا لمجلس السلم والأمن الإفريقى فى زيارة للعاصمة الصومالية مقديشيو خلال الفترة من 8-10 نوفمبر الجارى لمناقشة كيفية تقديم الدعم للصومال فى إطار تنظيم الانتخابات، وكذا فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة ببعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال "أميصوم" فى مرحلة ما بعد عام 2021.

وأوضح أن وفد مصر على مستوى الخبراء ترأس اجتماعات تشاورية مع خبراء مجلس الأمن بالأمم المتحدة فى نيويورك، وذلك فى إطار التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع التشاورى المشترك بين مجلس السلم والأمن الإفريقى ومجلس الأمن بالأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر المقبل؛ كما عقدت سلسة من الاجتماعات التشاورية مع مديرى الإدارات بسكرتارية الأمم المتحدة بشأن الموضوعات التى تمثل اهتماما مشتركا وتمس السلم والأمن فى إفريقيا.