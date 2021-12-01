محافظة الجيزة: إزالة تعديات فى الأقواز بالصف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السياق، أزالت الوحدة المحلية بالأقواز التابعة لمركز ومدينة الصف، اليوم، تعديات فى المهد على مساحة 200 تقريبا مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف العميد على عبدالله حامد رئيس مركز ومدينة الصف.
وكلف محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية والتأكد من عدم تكرار المخالفة مجددا.
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