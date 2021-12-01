الأرصاد: الشتاء لم يبدأ بعد وارتفاع الحرارة سببه كتلة هوائية قادمة من...

قال الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء لم يبدأ بعد، وسيبدأ في 21 ديسمبر، مشيرة إلى ان اليومين الماضيين كان هناك ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة أكبر من المعدلات العادية، والسبب في ذلك كتلة هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير": "درجات الحرارة انخفضت اليوم 10 درجات عما كانت عليه يوم الإثنين الماضي، ودرجات الحرارة الحالية وبالتحديد الصغرى، هي الدرجات العادية والطبيعية في تلك الفترة من العام".

وقال: "يومي الخميس والجمعة الطقس مستقر، وستكون درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية لها، ولن يكون هنا أمطار، والشبورة المائية ستبدأ في التكون في الصباح الباكر، وستتفاوت من مكان لآخر، إسكندرية والسواحل الشمالية من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار خفيفة يوم الأحد".