رئيس الوزراء يجتمع مع ممثلى كبرى الشركات الإسبانية لاستعراض خطط عملهم بمصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و"بيدرو سانشيز"، رئيس حكومة مملكة إسبانيا، اجتماعاً مع ممثلي كبرى الشركات الأسبانية المشاركة في منتدى الأعمال المصري الأسباني، لاستعراض خطط عملهم في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأعضاء الوفد المرافق لرئيس حكومة أسبانيا.

وحضر الاجتماع ممثلو شركة "سيمنزا جاميزا"، المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة من الرياح، والتي قامت منذ عام 1998 بتنفيذ نحو 80 % من مشروعات مزارع الرياح في مصر في الزعفرانة والبحر الأحمر، وشركة نافانتيا، العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها، وهي خامس أكبر شركة في هذا القطاع على مستوى أوروبا، وشركة "كاف جروب"، التي تعمل في مجال تصنيع عربات وقاطرات ومعدات السكك الحديدية، وكذا تصنيع أتوبيسات النقل، وتنفذ الشركة مشروعات في مصر لصالح هيئة السكة الحديد، وتتطلع إلى الحصول على مزيد من التعاقدات الجديدة في مشروعات مد خطوط مترو الأنفاق.

كما حضر الاجتماع أيضا ممثلو شركة "تيكنيكاس ريونيداس" وهى إحدى كبريات شركات النفط والغاز والبتروكيماويات الأسبانية، وهي الشركة التي شيدت محطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، وشركة "إندرا سيستيماس" العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الدفاعية، وعملت في مصر في عدد من المشروعات الخاصة بأنظمة تذاكر مترو الأنفاق، وشركة "إف سي سي أكواليا" العاملة في مجال إدارة المياه ومعالجة الصرف الصحي.

بالإضافة إلى شركة "تاليس أسبانيا"، الفرع الأسباني لشركة "تاليس جروب" العالمية العاملة في 68 دولة في مجالات النقل والدفاع والطيران والأمن والفضاء، وتعاقدت على عدد من المشروعات في مجال تحديث نظم الإشارات للسكك الحديدية وعدد من المشروعات الأخرى في قطاع النقل، وشركة "تالجو"، إحدى الشركات الرائدة دوليا في مجال تصميم وصيانة القطارات السريعة، وللشركة عقد لتصنيع وتوريد 6 قطارات حديثة لهيئة السكك الحديدية، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم معها لتوريد 7 قطارات نوم خلال الشهر الجاري.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاجتماع مع كبريات الشركات الإسبانية التي تعمل في مصر، مشيدا بالدور الذي تقوم به شركة "إف سي سي أكواليا" العاملة في مجال إدارة المياه، قائلا: كنت شاهدا على نجاحها في عدد من المشروعات أثناء الفترة التى توليت فيها وزارة الإسكان.

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالشراكة القائمة مع شركة "تالجو"، إحدى الشركات الرائدة دوليا في مجال تصميم وصيانة القطارات السريعة، والتي ستقوم بتوريد 6 قطارات جديدة، موجها الشكر للشركة على قرارها بتوريد قطار إضافي كهدية لمصر.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى مشروعات شركة "سيمنس – جاميزا"، مؤكدا أن الشركات الأسبانية العاملة في مصر تمثل نموذجا للنجاح. وأضاف أن الحكومة المصرية كانت حريصة على تسوية النزاع مع شركة "يونيون فينوسا"، حيث عقد رئيس الوزراء عدة اجتماعات من أجل حل المشكلة الخاصة بالشركة، والحفاظ على علاقة متميزة معها. كما أبرز رئيس الوزراء التعاون القائم مع شركة "جريفولز" في مجال تصنيع وتجميع مشتقات البلازما.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يأمل في مزيد من التعاون مع الشركات الأسبانية، خاصة مع إعلان تدشين مجلس الأعمال المصري الأسباني المشترك.

من جانبه أشار رئيس حكومة مملكة إسبانيا إلى أن الجانب الأسباني يستهدف تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الأعمال الإسباني في مجالات معالجة المياه، والطاقة المتجددة، ومجال الأغذية الزراعية، وقطاع السكك الحديدية، لكونها قطاعات مهمة تسهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا أن مصر واحدة من أهم الدول بالقارة الأفريقية، ولذا فمن الضروري العمل على زيادة التقارب بين الدولتين، معبرا عن ثقته في أن الشركات الأسبانية يمكنها أن تسهم بشكل كبير في عملية التنمية الجارية فى مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو الشركات المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر من خلال شركاتهم، وكذلك مقترحاتهم للمشروعات التي يتطلعون للتعاقد عليها في المجالات المختلفة، موجهين الشكر لرئيس الوزراء لحرصه على لقائهم عن قرب، ومعربين عن ثقتهم في أن توقيع الإعلان المشترك لتدشين مجلس الأعمال المصري الأسباني سيعمل على تعزيز التعاون بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وتعقيبا على ذلك، جدد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على زيادة سبل التعاون مع الشركات الأسبانية في المجالات المختلفة، قائلا : سأنقل جميع المقترحات التي تم مناقشتها لزملائي الوزراء، وفي حالة وجود أية مشكلة لديكم، فإن مكتبي مفتوح أمامكم، ويمكنكم التواصل معي بشكل مباشر في أي وقت.