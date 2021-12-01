بعد الفوز على لبنان.. تعرف علي مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب

حقق المنتخب الوطنى الاول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارولوس كيروش فوزا صعبا على منتخب لبنان بهدف أحرزه محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 71، بعد عرقلة لأحمد فتوح، ليحصل الفراعنة على أول 3 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة الرابعة التي يتصدرها منتخب الجزائر بنفس الرصيد بعد الفوزعلى السودان بأربعة أهداف دون رد، في حين يحتل منتخب لبنان المركز الثالث والسودان الرابع بدون نقاط.

وتنشر "صوت الأمة " مباريات الفراعنة في بطولة كأس العرب فى الدوحة بعد مباراة اليوم

ثاني مواجهات منتخبنا الوطنى مع منتخب السودان السبت ستكون يوم 4 ديسمبر في الساعة السادسة مساءا على أرض ملعب استاد راس أبو عبود.

ويختتم منتخب المنتخب المصرى مبارياته بمواجهة منتخب الجزائر الثلاثاء يوم 7 ديسمبر في التاسعة مساءا بتوقيت مصر، على ملعب استاد الجنوب.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب المقرر اقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.



وجاءت القائمة النهائية على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوى، محمود جاد، ومحمد صبحى.

والدفاع: أكرم توفيق، أحمد فتوح، محمود الونش، أيمن أشرف، أحمد ياسين، محمد عبدالمنعم، ومروان داوود.

وفى الوسط: حمدى فتحى، عمرو السولية، مهند لاشين، إمام عاشور، عمر كمال عبدالواحد، أحمد رفعت، محمد مجدى أفشة، مصطفى فتحى، وأحمد سيد "زيزو".

والهجوم: محمد شريف، مروان حمدى، أسامة فيصل، وحسين فيصل.