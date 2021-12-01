/663909/كأس-العرب-المغرب-تتقدم-على-فلسطين-في-شوط-المباراة-الأول-فيديو

أنتهى الشوط الأول بين المنتخب المغربي ونظيره فلسطين بتقدم الأول بهدف نظيف بستاد "الجنوب" بمدينة الوكرة.

وأحرز محمد النهيري الهدف في الدقيقة 31 من تصويبة صاروخية سكنت شباك فلسطين.

هدف المغرب الجممممميل قبل قليل pic.twitter.com/Bw46n8d8z9 — Sir.Ahmed ❼ (@iQN3i) December 1, 2021

وأضاع المنتخب المغربي أكثر من فرصة عن طريق بن شرقي وإسماعيل الحداد الذان قدموا شوط أول جيد، وعلى الجانب الأخر لم يظهر المنتخب الفلسطيي بشكل جيد على المستوى الهجومي وكان متحفط معظم مجريات الشوط.

تشكيل المغرب أمام فلسطين:

حراسة المرمى: الزنيتي أنس.

الدفاع: حمزة الموساوي، أشرف داري، بدر بانون، محمد الشيبي.

الوسط: أيمن الحسوني، محمد فوزير، وليد الكرتي،أشرف بنشرقي.

الهجوم: سفيان رحيمي، إسماعيل الحداد.

تشكيل فلسطين أمام المغرب:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

الدفاع: مصعب البطاط، عبد اللطيف البهداري، ياسر حامد، محمد خليل.

الوسط: محمد يامن، تامر صيام، محمود أبو وردة.

الهجوم : محمود دحادحة، ريبال دهامشة، عدي خروب.

قائمة المغرب بكأس العرب:

حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي (أبها السعودي) وأنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي) ومحمد أمسيف (الفتح الرباطي).

خط الدفاع: بدر بانون (الأهلي المصري) ومروان سعدان (الفتح السعودي) وسفيان بوفتيني (الأهلي القطري) وأشرف داري وأيوب العملود (الوداد البيضاوي) وحمزة موساوي (نهضة بركان) ومحمد الشيبي (الجيش الملكي) ومحمد ناهيري (الرجاء البيضاوي).

خط الوسط: وليد الكرتي (بيراميدز المصري) وإدريس فتوحي (السيلية القطري) ومحمد فوزير (الرائد السعودي) ويحيى جبران وأيمن الحسوني (الوداد البيضاوي) وعبد الإله الحافيظي (الرجاء البيضاوي) وعلي بامعمر (اتحاد طنجة).

خط الهجوم: إسماعيل الحداد (الخور القطري) وسفيان رحيمي (العين الإماراتي) وأشرف بنشرقي (الزمالك المصري) وكريم البركاوي (الرائد السعودي) ووليد أزارو (الاتفاق السعودي)

نتيجة مباراة مصر ولبنان:

انتهت أحداث مباراة المنتخب المصري واللبناني، بنتيجة هدف دون رد لصالح الفراعنة، في لقاء يجمع بين الفريقين في بطولة كأس العرب 2021.

شهدت احداث الشوط الأول بين المنتخب المصري ولبنان، بسيطرة تامة من قبل الفراعنة على أحداث المباراة، ولكن بدون أهداف.

وتواجد حارس مرمى لبنان في المباراة بكل قوة بجانب الخط الدفاعي، بعد نجاحهم في التصدي للعديد من الكرات في المباراة.

وتلقى أكرم توفيق الظهير الأيمن للفراعنة على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من النصف الأول من اللقاء، بعد تدخل قوى على مدافع لبنان.

عاد المنتخب الوطني في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 71 من عمر المباراة، عن طريق محمد مجدي أفشة، من خلال ركلة جزاء.